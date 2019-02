Deux nouvelles bornes à recharge rapide pour les véhicules électriques à Sorel-Tracy

Le Circuit électrique et la Ville de Sorel-Tracy offrent maintenant deux bornes rapides afin de soutenir les conducteurs de véhicules électriques. Situées au parc Regard-sur-le-Fleuve, ces nouvelles bornes sont accessibles dans le stationnement situé au bout de la rue de Ramezay.

La recharge rapide permet de recharger 80 % de la batterie d’un véhicule tout électrique en une vingtaine de minutes. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à un appui financier de Ressources naturelles Canada dans le cadre de son initiative pour le déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques.

« Le gouvernement du Canada est fier d’aider Hydro-Québec à développer ce réseau de recharge de véhicules électriques, l’un des plus ambitieux au monde. Nous continuerons d’investir dans les infrastructures vertes dans les villes du Québec et d’encourager les gens à conduire des véhicules plus écologiques, plus propres », précise l’honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada.

« À Sorel-Tracy nous croyons que l’ajout de ces deux bornes de recharge rapide au parc Regard-sur-le-Fleuve, à proximité du quai Catherine-Legardeur et du traversier, permettra aux propriétaires de voitures électriques de passage dans la région de prendre un temps d’arrêt pour joindre l’utile à l’agréable. L’ajout de bornes de recharge rapide est également un incitatif pour qu’un nombre croissant de citoyens fasse la transition vers l’électrique. La Ville de Sorel-Tracy se réjouit de ce partenariat avec Hydro-Québec et souhaite poursuivre le déploiement du Circuit électrique sur son territoire », ajoute pour sa part Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy.

« Ces nouvelles bornes rapides à Sorel-Tracy offrent aux conducteurs de véhicules électriques un endroit additionnel pour faire le plein d’énergie propre. Le réseau de bornes publiques du Circuit électrique continue son expansion pour répondre aux besoins des conducteurs qui sont de plus en plus nombreux à faire le choix de l’électricité », conclut France Lampron, directrice – Électrification des transports d’Hydro-Québec.