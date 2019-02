Première édition de du Bières vins et saveurs en juin prochain à Sainte-Anne-de-Sorel

Les gens de la région ont la réputation d’être des connaisseurs de bières de qualité, de fins épicuriens et des amateurs de bons vins. Depuis près d’un an, un comité organisateur s’est formé pour créer l’événement Bières vins et saveurs qui aura lieu les vendredi 28 et samedi 29 juin à Sainte-Anne-de-Sorel.

L'événement pourra compter sur la participation de la microbrasserie locale Loup Rouge qui possède une gamme de bières réputées, ainsi que sur l’expertise des artisans du Salon des vins de Sorel-Tracy qui connaît un très grand succès depuis trois ans.

De plus, le comité organisateur travaillera de concert avec de réputés restaurateurs et producteurs agroalimentaires de la grande région de Sorel-Tracy. Tous les ingrédients sont donc réunis pour assurer le succès de ce premier rendez-vous Bières vins et saveurs!

Le comité avait identifié différents sites dans la région pour la tenue de l’événement et son choix s’est arrêté sur celui du parc municipal de la Grange du Survenant à Sainte-Anne-de-Sorel. Il s’agit d’un endroit unique en bordure du fleuve Saint-Laurent et des îles de Sorel, avec une grande capacité d’accueil. Non seulement ce site enchanteur est idéal pour ce type d’événement, mais il offre en plus un vaste stationnement et il est situé face au camping du Chenal-du-Moine, ainsi qu’à proximité des principaux lieux d’hébergement de la région. L’accès au site sera possible par automobile, par embarcation de plaisance et même par vélo! L’entrée sera gratuite et les visiteurs seront invités à se procurer le verre officiel de l’événement, ce qui leur permettra de déguster les bières des différentes microbrasseries.

Des producteurs viticoles et divers restaurateurs seront également sur place afin de faire vivre une aventure complète aux visiteurs. Plusieurs activités complémentaires seront dévoilées au cours des prochaines semaines dont quelques-unes qui se tiendront sur l’eau et dans les îles de Sorel. De plus, un volet animation et spectacles est prévu afin de faire vivre une expérience complète à toute la famille. Tous les membres du comité organisateur sont actuellement à pied d’œuvre pour concocter une programmation exceptionnelle qui sera en accord avec ce site bucolique afin de créer un événement unique et de bon goût!

Bières vins et saveurs bénéficiera d’une couverture médiatique qui dépassera les frontières de la région afin d’attirer des visiteurs de partout au Québec. L’événement sera appelé au fil des ans à grandir et à se tailler une place d’importance au Québec.

Pour sa première année, Bières vins et saveurs s’est allié de prestigieux partenaires financiers. L’événement est présenté par Sorel-Tracy Nissan, Sorel-Tracy Mitsubishi et Ford Sorel-Tracy en collaboration avec Desjardins et CJSO 101,7 FM. Plusieurs autres partenaires seront dévoilés au cours des prochains mois.

Le comité organisateur est composé de professionnels en événementiel, des gens passionnés dans les domaines de la bière, du vin, de la restauration et du spectacle :

Laurent Cournoyer

(Cournoyer communication marketing, Cournoyer publications et CJSO 101,7 FM)

Responsable des communications, des ventes et du marketing

Martin Pelland

(Consultant en événementiel)

Coordonnateur à la programmation et aux opérations

Pierre-Luc Duguay et Yves Bérard

(La Grange à Houblon et Loup Rouge microbrasserie)

Coordonnateurs – microbrasseries

Geneviève Thibault (sommelière) et Jean-Christian Clément

(Celliers Klément)

Coordonnateurs – vignobles, cidreries et animation

Manuel Lamarre

(Chef cuisinier)

Coordonnateur – restauration et animation

C’est donc un rendez-vous à planifier avec votre famille et vos amis l’été prochain!