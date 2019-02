Le Carrefour naissance famille démarre sa campagne de financement

« Le partenaire du mois sera mis de l'avant sur la page FB de Carrefour naissance-famille et l'ensemble de notre communauté Facebook verra quelles entreprises de la région misent sur le développement des enfants et des familles. », précise Mme Bardier.

La mission du Carrefour naissance-famille est de promouvoir la qualité de vie des familles ayant des enfants âgés entre 0 et 17 ans, particulièrement durant les douze premières années de vie de l’enfant. L’organisation soutient l’entraide entre les familles avant, pendant et après la naissance. Ils contribuent également à l’information et l’éducation de la population en matière de périnatalité, enfance et famille. On y retrouve aussi une boutique sans taxes à l’intérieur. Chaque achat a une portée sociale puisque les revenus générés sont réinvestis pour soutenir la mission du Carrefour naissance-famille. Des articles neufs et de qualité sont disponibles, dont les produits Bébé Hibou, bavoirs à mordiller, jouets de dentition, pictogrammes, tableaux de motivations et bien plus.

Les propriétaires d’entreprises intéressés à recevoir davantage d’information concernant la campagne de financement du Carrefour naissance-famille, ou pour faire un don sont invités à communiquer avec Mme Julie Naud, directrice générale, au 450 743-0359.