Opération Nez rouge Sorel-Tracy amasse 28 000$ pour la Fondation du Cégep local

Au terme de sa 29e campagne, l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy remet un montant record de 28 000 $ à son maître d’œuvre, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Le montant a été dévoilé le 5 février dernier, lors du traditionnel « 5 à 7 » des bénévoles, tenu à l’Auditorium Guy-Bélanger du Cégep de Sorel-Tracy.

La directrice de la Fondation, Myriam Arpin, a remercié les coprésidents d’honneur de la campagne, Monsieur Guy Gaudreault, directeur général de Rio Tinto Fer et Titane et sa collègue Madame Nathalie LeMay, Chef de service, Communications, pour leur engagement. Elle en a profité pour souligner la grande implication du comité organisateur et des bénévoles présents. Elle leur a rappelé que le fait d’offrir de leur temps sert non seulement à rendre les routes plus sécuritaires durant la période des Fêtes, mais aide aussi les jeunes du Collège via la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.

En effet, chaque année, les montants recueillis avec la campagne de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy permettent à la Fondation de poursuivre sa mission qui est de favoriser et de reconnaître l'excellence, la persévérance et l'expérience scolaires des étudiants du Collège par des remises de bourses. La Fondation soutient aussi le développement technologique du Cégep, contribue au Fonds Partage-Emploi Desjardins qui vient en aide aux élèves ayant des difficultés financières et aide également à la mise en place de projets formateurs pour les jeunes: stages à l’étranger, Les Rebelles hockey, la Finale nationale de Cégeps en spectacle, etc.

Grâce à ses diverses activités de financement, la Fondation peut travailler de concert avec le Cégep de Sorel-Tracy afin de favoriser la réussite éducative des jeunes du Collège. Celui-ci accueille chaque année plus de 1 100 étudiants qui bénéficient d’un milieu de vie stimulant et chaleureux grâce à l’implication des enseignants et des intervenants du Collège, mais aussi grâce à l’implication de plusieurs partenaires de la région.

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy a mis sur pied son « Défi-Entreprises » il y a trois ans. L’entreprise ayant amené le plus d’employés à être bénévole pendant la campagne courrait la chance d’obtenir une publicité pendant une journée à CJSO 101,7 FM et dans le magazine Contacts Affaires. Grâce à ses 62 bénévoles présents, Rio Tinto Fer et Titane a remporté le « Défi-Entreprises » haut la main pour la troisième année consécutive. Plusieurs autres institutions se sont aussi démarquées pendant la campagne dont CNC Tracy avec 19 bénévoles, Patrick Morin avec 12 bénévoles, Desjardins avec 11 bénévoles et Location Kiroule avec 9 bénévoles.

L’Opération Nez rouge sera de retour le 29 novembre 2019.