Création d’un poste de directeur adjoint des activités hospitalières à l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy

Le Comité des usagers Pierre-De Saurel (CUPDS) tient à faire connaître à la population, son immense satisfaction pour la venue à Sorel-Tracy sur une base permanente, d'un cadre supérieur qui aura la responsabilité spécifique des activités hospitalières de l'hôpital régional, l'Hôtel-Dieu.

En effet, c'est le 11 février 2019 que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) annonçait cette nouvelle, pour la création de ce type de poste, réclamé par tous les intervenants du milieu.

Ainsi, dans la foulée d'une intervention publique en mars 2018 des principaux responsables sociopolitiques de la région, qui réclamaient un retour d'un ou des responsables décisionnels à l'Hôtel-Dieu, lequel personnel avait été centralisé hors de la région avec la réforme de l'ex-ministre Barette, le Comité des usagers Pierre-De Saurel avait fait sien cet important enjeu.

C'est ainsi qu'en juillet 2018, le Comité des usagers a rencontré la direction du CISSSME et sa présidente-directrice générale, madame Louise Potvin; rencontre au cours duquel différentes doléances ont été soumises, soulignant en particulier l'éloignement des centres de décisions du CISSSME par rapport aux préoccupations sur le terrain, tant du personnel que des 50 000 usagers de Pierre-De Saurel.

Certains s'interrogeront sur la pertinence de rajouter un cadre au détriment du personnel soignant, directement en contact avec les usagers. Selon Claude Himbeault, président du Comité des usagers Pierre-De Saurel : « Le fait d'avoir à Sorel-Tracy un cadre décisionnel, surtout si la perle rare résidait directement dans notre milieu, est un avantage indéniable pour faire remonter avec plus d'efficacité nos préoccupations et celles du personnel vers la direction générale du CISSSME et ainsi, faire entendre notre voix. »

Par ailleurs, ce dernier rajoute que les problèmes identifiés (ex. : rétention du personnel, organisation du travail, etc.) trouveront leurs solutions plus rapidement notamment en termes d'approbation. En ce sens, Claude Himbeault se félicite de la mise en place à l'Hôtel-Dieu d'un outil de gestion de type « Salle de pilotage », laquelle favorisera tant la prise de décisions que la mise en œuvre et donc l'exécution de celles-ci dans un contexte de cohérence et d'esprit d'équipe, au bénéfice de tous.

Rappelons que le Comité des usagers Pierre-De Saurel (CUPDS) est responsable de renseigner les usagers quant à leurs droits et leurs obligations. Il fait aussi de la promotion relativement à l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évalue le degré de satisfaction de ceux-ci à l'égard des services obtenus. Il défend les droits et les intérêts collectifs des usagers

Le CUPDS peut à la demande d'un usager, défendre ses droits et ses intérêts auprès d'un établissement ou de toute autorité compétente. Au besoin, il accompagne et assiste un usager dans toute démarche qu'il entreprend, y compris lorsqu'il désire porter une plainte conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux. D'ailleurs, le Droit de porter plainte est l'un des 12 droits fondamentaux des usagers inscrits dans celles-ci.

Le Comité des usagers Pierre-De Saurel profite par ailleurs de l'occasion pour signifier à la population que des places sont encore disponibles pour l'aider à accomplir sa mission.Pour information, vous pouvez contacter M. Claude Himbeault au 450-908-0635 ou au 514-707-1108 (cell.).