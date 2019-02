La FABE dévoile la composition de l'équipe des Anciens Canadiens

La Fondation des amis de la bonne entente de Sorel-Tracy (FABE), responsable de l'organisation de la venue à Sorel-Tracy le 2 mars 2019 de la Tournée des Anciens Canadiens, sous la présidence d'honneur de madame Annie Barabé et de messieurs Éric Messier et Richard Sévigny, est heureuse d'annoncer ci-après, la composition de l'équipe qui affrontera les Aciers Richelieu.

Elle sera composée de:

​ - Richard Sévigny;

- Patrice Brisebois;

- Marc-André Bergeron;

- Mathieu Dandenault;

- Stéphane Quintal;

- Pierre Dagenais;

- Oleg Petrov;

- Normand Dupont;

- Stéphane Richer;

- Guillaume Latendresse;

- Yvon Lambert – Instructeur;

À cette formation de prestige se joindra comme joueur, de la région de Sorel-Tracy, messieurs Sylvain Guimond et Denis St-Martin ainsi Marc-Antoine Côté comme instructeur associé.

Rappelons que 80 % des profits de cette journée seront versés à 4 organismes de la région :

- La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel;

- La Fondation du CÉGEP de Sorel-Tracy;

- L'Association du hockey mineur du Bas-Richelieu;

- Le Club de patinage artistique de Sorel-Tracy.

Le 20 % restant sera remis à des organismes communautaires de la région, lors du prochain petit-déjeuner de la Fondation des amis de la bonne entente, le 7 avril 2019, lors de la venue à Sorel-Tracy comme conférencier, du Sénateur Serge Joyal.

Les billets pour assister à la Tournée des Anciens Canadiens sont en vente auprès des organismes ci-haut mentionnés, les membres du conseil d'administration de la FABE ainsi que chez Canadian Tire.

La FABE tient par ailleurs à remercier les différents commanditaires de l'événement : la Ville de Sorel-Tracy, Usinage St-Laurent, Aciers Richelieu, Nissan-Mitsubishi-Ford (Sorel-Tracy), Canadian Tire (Sorel-Tracy), les Éperviers de Sorel-Tracy, la Brasserie 525, Imprimerie Émond, les députés Louis Plamondon et Jean-Bernard Émond. Notons que la diffusion de l'événement à partir de 13h. est une gracieuseté de CJSO 101,7 FM et qu'elle sera sous la responsabilité à l'animation, du réputé Gilles Péloquin, qui sera pour l'occasion, secondé par Louis-Philippe Morin et Myriam Arpin.

Pour information et vous procurez des billets : Claude Himbeault, président du conseil d'administration, on peut cliquer ici.