5 idées pour économiser efficacement même avec un petit salaire

Économiser lorsqu’on touche un petit salaire est paradoxalement souvent plus facile, car le budget est généralement suivi de près. Cependant, il est tout à fait possible d’économiser entre 20 et 30 % de son salaire par mois quels que soient ses revenus, suivez le guide !

1)Télécharger un logiciel de gestion familiale

Ce type de logiciel permet de suivre vos dépenses par thème : vos charges incompressibles telles que loyer, assurances, électricité, crédits à rembourser, vos charges fluctuantes (alimentation, activités sportives, sorties culturelles) et les dépenses superflues. Certains logiciels permettent de créer un budget en fonction de vos revenus, l’objectif étant de toujours savoir où vous en êtes financièrement.

2)Renégocier vos crédits

Vous pourriez négocier vos taux de crédit à la baisse pour augmenter votre capacité d’épargne. En cas d’insuccès, du fait d’une mauvaise cote de crédit, sachez qu’il est possible de refaire votre crédit pour baisser le taux d’intérêt . La cote de crédit influence en effet le taux que l’on vous propose. Avec cette solution, vous ne vous endettez pas plus dans la mesure où votre dépôt constitue votre marge de crédit.

Une autre solution serait de procéder à une consolidation de dettes si vous avez trop de crédits à rembourser. Vous n’aurez plus qu’une seule mensualité, plus légère, car à un taux plus intéressant.

3) Supprimer quelques dépenses superflues

Maintenant que vous avez identifié vos dépenses superflues grâce à votre logiciel de gestion, essayez d’en supprimer quelques-unes, au moins deux par mois. Il faut savoir se faire plaisir certes, mais avec mesure. Un petit magasinage en ligne en moins par exemple, apporter vos repas plutôt que de souper tous les jours à l’extérieur… Lancez-vous ce défi : 1 mois sans achat !

Ne sombrez pas dans l’achat compulsif dès la moindre contrariété, remontez-vous le moral au cinéma par exemple. Bref, passez à l’action et récupérez quelques dollars sans effort.

4) Économiser l’énergie

Investissez dans l’installation d’un thermostat pour contrôler la température de votre logement l’hiver. 19°C suffisent la nuit, un peu moins le jour en votre absence. Un thermostat connecté vous permettra de chauffer pour l’heure de votre retour. Ça marche aussi pour la climatisation l’été !

5) Laisser les cartes bancaires à la maison

De nombreux spécialistes financiers vous le diront : payez avec du cash ! Vous aurez ainsi une vision plus claire de l’argent qui file entre vos doigts.