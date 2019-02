PME : resterez-vous dans la course en 2019 ?

De nombreux enjeux attendent les entreprises cette année si elles veulent rester compétitives : développement des ventes, recrutement, nouveau mode d’organisation de l’entreprise pour accroître les bénéfices. Comment faire front en douceur ?

Acquérir plus de visibilité

La présence sur le web ne suffit pas : si 49,6 % des entreprises possèdent un site, 12,5% seulement y ont développé leur commerce. Résultats, seule une minorité de PME y possède la totalité des parts de marché !

Si vous êtes de celles-ci, ce retard risque de vous coûter très cher ! Il faut savoir en effet que 80% des adultes sont des utilisateurs d’internet et qu’ils y consultent les produits et services avant de les acheter. Un site marchand est donc devenu une vitrine essentielle, la seule façon même que les clients vous trouvent. En créant une plateforme de vente en ligne, vous profiterez d’un outil de vente et de marketing à moindre coût, la diffusion des contenus y est gratuite.

Réduire vos coûts de fonctionnement

Préparez l’avenir de votre entreprise en réduisant les frais de gestion. La meilleure solution est de passer à la numérisation. Toutes les entreprises ayant décidé leur transition digitale, partielle ou complète, ont vu leurs marges augmenter. De nombreuses applications en ligne impliquent certes une nouvelle organisation du travail, mais elles sont tellement plus performantes car moins chronophages.

C’est là l’occasion d’abandonner les vieux schémas de management vertical au profit d’un management plus horizontal, plus collaboratif, plus motivant pour les salariés. Ne perdez pas d’argent dans la gestion d’un parc informatique avec du personnel dédié, diminuez les coûts grâce à une entreprise en informatique qui le gèrera à votre place et employez vos collaborateurs à d’autres tâches.

Planifier votre masse salariale

Deux ombres planent dans le secteur des ressources humaines : le risque de pénurie de main-d’œuvre et l’obligation de respecter l’équilibre vie de famille/ travail. La numérisation de l’entreprise permet une plus grande flexibilité du travail : les fichiers se consultent et se partagent en temps réel n’importe où et n’importe quand. Elle permet du même coup de recruter sans avoir à agrandir les locaux.

Pour attirer les candidats, vos offres devront désormais être plus attractives : un cadre et des conditions de travail agréables, des avantages sociaux convaincants. Si cela implique peut-être un surcoût de votre masse salariale, il est plus que jamais essentiel de faire des économies dans l’organisation de l’entreprise.