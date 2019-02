Peut-on prévenir les maladies cardio-vasculaires ?

Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme dans le monde bien que l’on associe toujours ces pathologies aux hommes. Le taux d’accidents cardiaques est donc tout à fait comparable chez les deux sexes. L’identification des risques restait la manière la plus sûre de combattre la maladie. Grâce à elle, la mortalité a en effet baissé de 50% en 15 ans ! Mais on sait aujourd’hui que d’autres formes de prévention permettent également de mieux contrôler ces pathologies. Lesquelles ?

Les principaux facteurs de risques

Les études ont montré qu’un certain nombre de facteurs sont impliqués dans la survenue des maladies cardio-vasculaires :

La consommation excessive d’alcool,

Une alimentation trop salée ou trop riche en graisses saturées,

L’hyper cholestérol,

La faible consommation en fruits et légumes,

Le diabète et l’hypertension chez la femme pendant la grossesse,

La ménopause avant 45 ans constitue un risque multiplié par 2 ;

L’endométriose augmente le risque de 400%.

Le principal problème vient du fait que nombre de femmes ne se considèrent pas comme un public à risques et ce même si elles présentent des risques accrus. Elles sont en fait victimes du mythe de la maladie masculine. Ce constat remet en cause la mise en place de traitements qui permettraient de les soigner en amont.

Les facteurs psychosociaux sont également à prendre en compte. La pauvreté, le stress au travail ou à la maison, l’isolement, le chômage, la dépression et l’agressivité augmentent les risques vasculaires.

L’hérédité joue peu : 18% à partir de 40 ans, 13% après 50 ans.

Les mesures de prévention

La surveillance médicale permet la prise en charge de l’hypertension et baisse de façon significative la mortalité. Mais c’est surtout l’hygiène de vie qui influera le plus :

Maintenir un poids de santé,

Pratiquer un sport,

Ne pas fumer,

Ne pas boire d’alcool.

Les bonnes habitudes de vie sont donc un préalable essentiel à notre santé. Il faut résolument adopter une alimentation équilibrée, pauvre en gras saturé, riche en légumes et fruits. Privilégiez les viandes blanches et les poissons maigres, les légumes verts et les agrumes. Évitez les aliments transformés trop riches en sel et sucre.

Pratiquer une activité sportive, marcher, nager et programmer son entraînement avec un équipement de gym pro à la maison au moins trois fois par semaine vous permettront de garder votre poids de forme et d’évacuer votre stress.