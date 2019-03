La Tournée des Anciens Canadiens : Bilan de la FABE

La Fondation des amis de la bonne entente (FABE), dans le cadre de la Tournée des Anciens Canadiens à Sorel-Tracy, a tenu le 7 mars 2019, la dernière rencontre de son comité organisateur. Quoique les résultats de l'événement seront consolidés au cours des prochains jours, la FABE peut d'ores et déjà annoncer ce qui suit :

Près de 1 000 billets ont été vendus;

Environ 770 personnes se sont présentées avec ceux-ci aux portes du Colisée Cardin;

Entre 150 et 200 enfants de 12 et moins ont été admis gratuitement;

L'assistance totale tournait autour de 1 000 personnes;

Les profits de la journée, sous la présidence d'honneur de madame Annie Barabé et de messieurs Éric Messier et Richard Sévigny, sont estimés à 8 000 $. Lesquels seront remis à 80 % aux organismes partenaires de la FABE pour l'occasion : la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel, la Fondation du CÉGEP de Sorel-Tracy, l'Association du hockey mineur du Bas-Richelieu et le Club de patinage artistique de Sorel-Tracy. Le 20 % résiduel sera lui aussi distribué intégralement dans la communauté.

Fière de ce succès, la Fondation des amis de la bonne entente désire remercier ses partenaires et commanditaires. D'une part, ceux qui ont contribué financièrement à l'ensemble de l'événement : Usinage Saint-Laurent, Aciers Richelieu, Nissan-Mitsubishi-Ford (Sorel-Tracy), Canadian Tire (Sorel-Tracy), les Éperviers de Sorel-Tracy, le Bar 525, Imprimerie Émond, les villes de Sorel-Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel, les députés Louis Plamondon et Jean-Bernard Émond ainsi que l'équipe de CJSO, qui a fait un travail admirable à la diffusion.

D'autre part, remercions les entreprises ou les individus qui ont commandité des joueurs : Rio Tinto - Fer et Titane, CNC Tracy, Industriel Alliance, Benoit Lefebvre, Pier-Yves Provençal, Denis Saint-Martin, Sylvain Guimond, Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, Pierre Lefebvre Toyota, Desjardins Entreprises, Clôture Sorel-Tracy, Usinage Côté-Audet, Construction Beaulieu-Bergeron, Lumen, Wajax, Le Fougasse et Les Cow-Boys BBQ.

Ceux-ci n'auraient pu fournir la performance qu'ils ont offert sans la collaboration des 4 arbitres et du personnel sur place, tant sur la galerie de la presse qu'au niveau de la patinoire.

Une mention spéciale aux patineuses du Club de Patinage artistique de Sorel-Tracy qui ont démontré leur talent entre les périodes. De même, mentionnons la victoire 1 à 0 sur les Anciens Canadiens, des Mariniers de Sorel-Tracy (Novice C) dont certains des joueurs ont traversé une partie de la patinoire, sans toucher la glace, ont été kidnappés par des géants rouges et autres aventures fantastiques. Merci aussi aux parents et bénévoles qui avec dévouement, s'occupent du développement de ces jeunes.

La FABE aimerait, sous la forme d'une autre mention spéciale, remercier chaleureusement Kevin Arsenault pour les efforts énergiques qu'il a déployés personnellement, dans la promotion de cet événement.

À court terme, considérant les besoins immenses des organismes communautaires, la FABE est déjà à pied d’œuvre pour aider de nouveau la communauté. C'est dans ce contexte qu'elle vous invite à vous procurer vos billets, pour venir entendre le conférencier, le Sénateur Serge Joyal, le 7 avril 2019 à 10 h 00, au Traversy Traiteur.

Le titre de sa conférence est: « Un homme engagé ». Homme au curriculum vitae impressionnant, le Sénateur Joyal est notamment l'auteur en 2013 de, Le mythe de Napoléon au Canada français et de, Le Canada et la France Dans la Grande Guerre 1914-1918 en 2016. Dans ce contexte, la conférence du Sénateur Joyal pourrait aussi s'intituler : "Serge Joyal : au-delà du rôle de Sénateur".