Sur le visage, les marques de l’âge se concentrent surtout au niveau des yeux : pattes d’oie, poches, peau tombante, etc. Si vous voulez contrer ces effets disgracieux, voici 4 techniques pour rajeunir votre regard efficacement :

Suffisamment de sommeil

Premièrement, vous rajeunirez votre regard en dormant suffisamment. En effet, les éléments ayant tendance à vieillir le regard sont les petits yeux, la peau tombante et les poches. Or ces trois facteurs sont souvent dus à un manque de sommeil. Ils peuvent donc être réduits en dormant davantage.

Évitez donc d’accumuler trop de fatigue et respectez votre temps de sommeil (au moins 6-7 heures par nuit).

Une excellente hydratation

Deuxièmement, une bonne hydratation est également primordiale pour obtenir un regard plus jeune. Et cela se passe à plusieurs niveaux :

Une hydratation en profondeur nécessite de boire beaucoup d’eau, tout au long de la journée. Cela préservera l’élasticité naturelle de votre peau, notamment au niveau des yeux.

Hydratez correctement le contour de vos yeux. Utilisez des produits spécialement adaptés à cette zone sensible, tant pour le nettoyage que pour l’hydratation.

Grâce à une excellente hydratation, votre peau sera retendue au niveau des yeux, ce qui limitera la formation de rides et de poches. Et pour un effet encore plus rajeunissant, massez le contour de vos yeux lorsque vous appliquez vos soins. Cela activera la circulation.

Un maquillage adapté

En troisième lieu, vous pouvez aussi utiliser le maquillage adéquat pour donner un aspect plus jeune à votre regard.

Pour cela, camouflez vos cernes et vos rides. Puis ouvrez votre regard : bannissez le trait de crayon au ras des cils, préférez les poudres mates et appliquez un mascara allongeant les cils. Soignez aussi vos sourcils, qui vont d’autant plus agrandir votre regard.

La chirurgie des paupières

Enfin, vous pouvez également programmer une chirurgie des paupières . Cette intervention peu invasive est réalisée sous anesthésie locale. Elle apporte des résultats instantanés et plus durables que les méthodes précédentes. Grâce à elle, vous retrouvez un regard beaucoup plus jeune.

Aussi appelée lifting des paupières, la blépharoplastie consiste à supprimer l’excès de peau au-dessus des paupières supérieures et à éliminer les poches formées sous les yeux. Cela va agrandir le regard et le rajeunir efficacement.

Conclusion

Ces différentes techniques et conseils vous permettront de rajeunir votre regard de manière plus ou moins durable.