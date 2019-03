Comment se débarrasser des nids de fourmis dans la pelouse?

Une pelouse naturelle n’est malheureusement pas à l’abri de tous les problèmes. Il est possible que des tâches jaunies fassent leur apparition, tout comme des endroits où la pelouse a disparu. Il est aussi possible que bien que votre pelouse soit verdoyante, qu’elle soit aux prises avec plusieurs nids de fourmis, rendant son apparence moins attrayante. Il existe plusieurs moyens de se débarrasser des nids de fourmis de votre pelouse ainsi que de leurs minuscules habitants.

Terre de diatomée – Le dioxyde de silicium (terre de diatomées) est une poudre constituée d'une multitude de petits cristaux coupants. Ceux-ci sont issus du broyage d'algues microscopiques fossilisées, les diatomées. Ces derniers sont très efficaces lorsqu’il est question de se débarrasser d’insectes nuisibles comme les perce-oreilles, les limaces et les fourmis. Le fonctionnement du produit est assez simple : la terre de diatomée provoque de petites coupures sur le corps des insectes, lui faisant perdre des fluides causant une déshydratation et éventuellement, la mort.

Afin d’éliminer les fourmis et donc, les nids de fourmis de votre pelouse, vous devez verser le dioxyde de silicium directement sur ces derniers. Habituellement, la mort prend quelques jours. De plus, afin d’obtenir un résultat optimal, il est préférable d’utiliser le produit par temps sec.

Eau savonneuse – Dans un récipient suffisamment large, mélangez 4 litres d’eau chaude et 1 à 2 cuillères à café (5 à 10 ml) de liquide vaisselle. Puis, versez lentement cette solution dans toutes les fourmilières que vous trouverez dans votre jardin. La chaleur de l’eau savonneuse tuera les fourmis et les empêchera de s’échapper. Afin d’atteindre le plus de fourmis possible, il est nécessaire de verser le traitement tôt le matin ou tard le soir. Il vaut mieux être prudent lorsque vous verserez le mélange puisqu’il peut avoir un effet néfaste sur les plantes autour.

Acide borique – Pour éliminer les fourmis de votre verte pelouse en quelques jours, répandez de l’acide borique autour des fourmilières que vous trouverez. Vous pouvez utiliser de l’acide borique sous forme liquide, diluée, ou en poudre. Mélangez 3 cuillères à soupe (45 ml) d’acide borique et 1 tasse (200 g) de sucre avec 3 tasses (700 ml) d’eau pour créer un mélange sucré qui attirera les fourmis. Versez le tout dans un flacon pulvérisateur puis vaporisez les nids ainsi que les pistes de fourmis que vous trouverez dans votre jardin ou dans votre maison. Les premiers résultats seront visibles au bout de quelques jours. Sachez toutefois que l’acide borique est un produit toxique pour l’homme et les animaux, s’il est inhalé, ingéré ou absorbé par la peau.