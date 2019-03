Comment apprendre l’anglais rapidement

Depuis plusieurs décennies, le Québec se fait un devoir de préserver sa langue officielle : le français. Bien que celle-ci soit la langue d’usage et d’affichage au Québec, il n’en reste pas moins qu’en sortant de la province, cette langue ne s’avère pas toujours la plus pratique. Que ce soit dans les autres provinces du Canada, aux États-Unis et dans la plupart des autres pays du monde, les gens parlent l’anglais, comme langue maternelle ou langue seconde. C’est donc cette réalité qui vous a donné l’intérêt nécessaire à l’apprentissage rapide de l’anglais .

Habitudes à prendre au quotidien

Afin d’être en apprentissage constant de l’anglais, plusieurs astuces peuvent être mises en pratique. Par exemple, plutôt que regarder vos séries favorites en français, regardez-les en anglais. Au début, mettez les sous-titres en anglais afin d’avoir un soutien visuel qui vous permettra de mieux comprendre. Deux à trois semaines plus tard, éliminez les sous-titres. Ce seul petit geste pourrait vous faire grandement progresser. Vous n’aimez pas les séries? Optez pour des podcasts ou des entrevues mettant en vedettes vos acteurs favoris. L’important est d’habituer votre oreille aux sonorités anglophones.

Une autre manière de vous créer votre propre immersion quotidienne est de changer la langue de préférence de vos appareils électroniques et vos réseaux sociaux. Ainsi, vous aurez à côtoyer l’anglais jusque dans vos petits gestes quotidiens.

Il existe aussi certaines applications pouvant vous aider à réviser vos notions d’anglais de base. Une d’entre elles se nomme Duolingo. C’est une application complètement gratuite qui favorise l’acquisition d’une grammaire de base et vous permet d’acquérir un vocabulaire très varié, allant des aliments, à la famille et aux termes d’usage. Elle vous permet aussi de pratiquer votre prononciation!

Finalement, si vous êtes un amateur du journal matinal ou de revues à potins, faites le choix d’acheter leur version anglophone plutôt que francophone.

Sorties dans des cafés de langues

Mettre en pratique votre seconde langue est nécessaire à la maîtrise de cette dernière. Il existe plusieurs endroits où des gens souhaitant apprendre une nouvelle langue se rassemblent et discutent. Ces derniers se nomment « café de langues » ou « café multilingues ». Vous n’avez qu’à faire une recherche dans un moteur de recherche afin de trouver le plus près de chez vous. Ces soirées sont habituellement gratuites et permettent à tous d’y gagner un peu d’expérience.

Cours d’anglais

Le meilleur moyen d’apprendre l’anglais facilement et rapidement est la prise de cours d’anglais .

Ces cours s’offrent en deux formats : des cours de groupe ou des cours privés. La plupart du temps, ceux-ci sont enseignés en trois axes d’apprentissage.

Le premier axe aborde les bases de la langue, comme la grammaire et le vocabulaire indispensable. Le second axe vous amènera à améliorer votre communication à l’oral, indispensable pour le marché de l’emploi. Le dernier axe, quant à lui, met l’accent sur la recherche d’emploi. Vous aurez une formation complète abordant le passage d’entrevue en anglais afin que vous ayez tous les outils afin de décrocher un emploi.