Le Cégep de Sorel-Tracy et la Ville de Sorel-Tracy ont conclu une entente pour la mise en marché du Guide du superviseur

Le Guide du superviseur a été conçu par le Service des ressources humaines de la Ville de Sorel-Tracy pour accompagner les gestionnaires au quotidien et vise l’uniformisation des pratiques. Cet outil a vite attiré l’attention du Cégep de Sorel-Tracy par son côté novateur et facilement transférable en entreprise. Le Service aux entreprises et aux municipalités du Collège désire ajouter ce guide à son offre de services afin de répondre aux besoins des municipalités, organisations et autres entreprises.

Pour le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, il s’agit d’un bel exemple de mise en valeur du savoir-faire de nos employés : « La région est plus forte lorsqu’on met nos ressources en commun et tout le monde y gagne à partager ses bons coups. Notre Cégep est une ressource d’une richesse inestimable pour la compétitivité de nos entreprises et de nos institutions et nous sommes heureux d’y collaborer ».

« C’est un nouveau pas vers l’appui que le Cégep donne au monde municipal en complémentarité avec les formations que nous offrons déjà à nos villes clientes » de déclarer Mme Fabienne Desroches, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy.

Rappelons que ce guide a fait l’objet d’une conférence au congrès international de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés en 2016.