Retour sur la séance du 13 mars du Conseil de la MRC de Pierre- De Saurel

Les conseillers régionaux étaient réunis en séance publique du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, le 13 mars dernier, et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

RAPPORT DES CONSEILLERS

La présidente du comité régional culturel (CRC) a annoncé l’arrivée en poste de Madame Ali Durocher à titre de coordonnatrice au développement culturel pour remplacer Marie-Pier Lachance durant son congé de maternité. En raison de sa disponibilité, Mme Durocher, également responsable des loisirs à Saint-Roch-de-Richelieu, occupera le poste que pour un maximum de 2 jours (± 16 heures) par semaine, et ce jusqu’à la mi-septembre. Celle-ci connaît déjà les principaux dossiers culturels puisqu’elle a été membre du CRC jusqu’en janvier 2019. Elle possède de plus un baccalauréat en art dramatique (critique et dramaturgie).

COMPTABILITÉ



Suite aux recommandations du comité de suivi budgétaire, les membres du Conseil de la MRC ont accordé 20 000 $ au Gib FEST à titre de commanditaire de l’édition 2019, 4 000 $ au Biophare pour assumer les frais de transport scolaire dans le cadre de son projet culturel et éducatif offert à tous les élèves de 5e et 6e année du territoire, 250 $ à l'École secondaire Bernard-Gariépy pour les galas reconnaissance de fin d'année et 3 000 $ au Gala du mérite économique à titre de commanditaire.

DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE



Les membres du Conseil ont reconduit l’entente de partenariat pour Les Circuits gourmands de la Montérégie (auquel s’ajoutent 5 MRC de plus cette année) afin que le projet soit de retour en 2019. Rappelons que ce projet vise la promotion de l’offre agroalimentaire et de la diversité des entreprises œuvrant dans ce domaine sur le territoire, en plus de favoriser la consommation de ces produits locaux.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)



Le Conseil de la MRC a établi et adopté les priorités d'intervention 2019-2020 du FDT, lesquelles s'inscrivent dans les objectifs de la planification stratégique du territoire de la MRC, comme étant les suivantes :

• Attirer de nouvelles familles et contrer l'exode des jeunes;

• Diversifier et pérenniser l'économie;

• Favoriser l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre dans la région;

• Favoriser la mobilité des transports et le développement du transport collectif et alternatif;

• Revitaliser et embellir le milieu;

• Placer l'environnement et le développement durable au centre du développement des projets;

• Mobiliser et impliquer les citoyens;

• Mettre en valeur les attraits et développer les activités touristiques et culturelles;

• Développer, bonifier et communiquer l'offre de loisir;

• Créer et améliorer l'accès aux services de proximité;

• Développer le secteur résidentiel et revitaliser certains secteurs.

Par ailleurs, suite aux recommandations du comité régional de la ruralité, les conseillers régionaux ont octroyé des subventions dans la cadre de la gestion du volet ruralité du FDT. Ainsi, ils ont approuvé le projet de « Parc-école » de l'Association des Loisirs de Saint-David pour un montant de 20 000 $ et ont accepté de verser une aide au fonctionnement pour l'année 2019 à la Coop de services Internet Pierre-De Saurel d’un montant de 10 000 $.

Au niveau du volet régional, le Conseil accorde une aide financière aux organismes suivants :



• 100 000 $ à l'Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy pour la promotion touristique régionale 2019;



• 32 000 $ à la Société d'aménagement de la baie Lavallière (SABL) pour l'aménagement d'un sentier pédestre et la construction de cinq haltes amovibles, le tout sous réserve des autorisations gouvernementales et municipales;



• 2 315 $ aux Amis du canal de Saint-Ours pour l'animation des écluses durant la saison estivale;



• 5 200 $ au Regroupement pour la Santé des Aînés Pierre-De Saurel pour le maintien du travailleur de milieu en attendant la subvention gouvernementale.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le bilan de la gestion des matières résiduelles de l’année 2018 a été déposé au Conseil. Les détails relatifs à ce bilan sont présentés dans un communiqué distinct. Les conseillers régionaux en ont cependant profité pour souligner l’importante contribution de la population aux résultats positifs de ce bilan, dont le contenu est accessible sur le site Internet : https://missionreduction.com/bilan.

POLITIQUE CULTURELLE

Les conseillers régionaux ont renouvelé l’adhésion de la MRC à l'entente culturelle du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) dans le cadre du Programme de partenariat territorial. Une contribution financière de 5 000 $ a été versée à cet effet, ce qui permet aux artistes à statut professionnel de notre région de déposer un projet artistique au CALQ et d’être ainsi admissibles à une aide financière.

PROJETS SPÉCIAUX

Le Conseil de la MRC a autorisé le renouvellement de l’entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité. Cette entente prévoit une contribution financière de 12 500 $/année du MIDI et de 12 500 $/année de la MRC pour la mise en oeuvre des actions inscrites au plan d'action, et ce, sur trois ans. Encore cette année, c’est l’Orienthèque qui assurera, en collaboration avec la MRC, la mise en œuvre de ce plan d’action qui vise, entre autres, à accroître la contribution de la diversité et de l’immigration au dynamisme de notre région et à faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 10 avril prochain, 20 h, à la MRC!