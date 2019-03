Lancement de la 5e édition du Salon Week-end Santé

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, en collaboration avec le Complexe sportif Sportscene et La Cage – Brasserie sportive de Mont-Saint-Hilaire, lance officiellement la cinquième édition du Salon Week-end Santé qui se déroulera au Complexe sportif Sportscene de Mont-Saint-Hilaire les 6 et 7 avril prochain de 10h à 16h.

Cet événement, gratuit et ouvert à tous, qui vise à valoriser l’offre de services des entreprises, commerces et organismes de la région en matière de santé, tout en faisant la promotion des saines habitudes de vie auprès de toute la population, est maintenant devenu un attrait incontournable pour la Vallée-du- Richelieu. Fort du succès des années précédentes, l’événement est de retour pour une cinquième édition avec une programmation riche et variée.

Porte-parole et coprésidents d’honneur

Le porte-parole n’est nul autre que Yan England, personnalité connue et appréciée des Québécois, qui revient pour une cinquième année dans le cadre de cet événement qui lui tient à cœur. Parmi les ambassadeurs du Salon, on compte aussi deux coprésidents d’honneur : M. Yves Corriveau, maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, qui remplit ce rôle pour une 3e année, ainsi que Mme Diane Lavoie, préfète de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu et mairesse de la ville de Beloeil.

Conférences

La sélection des personnalités de la Zone Conférences est impressionnante pour cette édition. Colette Provencher, Guillaume Lemay-Thivierge, Valérie Sirois, Bernard Lavallée, Jean Bédard, Madame Labriski et Sylvie Fréchette sont les sept conférenciers que les visiteurs pourront entendre parler de sujets variés tels que les proches aidants, le sport, la santé mentale, l’environnement et la nutrition.

Défi têtes rasées Leucan

Pour une première fois, le Salon Week-end Santé a été sélectionné comme site officiel du Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim. C’est sur la grande scène de la Zone Conférences le dimanche matin qu’aura lieu le Défi.

Zone Action

La Zone Action propose des démonstrations et des essais de sports aux participants. Tout au long du week- end, les visiteurs pourront faire l’essai de vélos électriques et pourront assister à des «Démos actives». Parcours de chien-guide par Mira, yoga, zumba, patinage artistique et karaté sportif sont à l’horaire! Nouveauté cette année, le dimanche matin, les gens pourront enfiler leurs patins et venir patiner avec les mascottes des «Minions», les joueurs des Riverains de Mont-Saint-Hilaire, ainsi qu’avec Bruno Gervais, André St-Laurent et Pascal Trépanier, anciens joueurs de la Ligne nationale de hockey.

Zone Famille

Les plus petits seront servis, car dans la Zone Famille, un jeu gonflable, des animaux sauteurs, ainsi qu’une murale collective sauront les faire bouger. Cette zone propose aussi dans sa programmation des spectacles de magie de Senteux le pirate, des spectacles et ateliers de cirque, un parcours moteur, ainsi qu’une rencontre avec les mascottes des «Minions».

Zone Exposants

Plus de quatre-vingts kiosques seront sur place. Les exposants sont très variés et touchent tous de près ou de loin au monde de la santé (santé mentale, physique, sport, loisirs, mieux-être, nutrition et environnement).

Concours

Trois concours sont proposés dans le cadre du Salon. Premièrement, Voyages Actions et Vacances Transat offrent de nouveau un crédit voyage de 3000$ que les visiteurs pourront remporter en s’inscrivant au kiosque de Voyages Action. Deuxièmement, le concours Coup de cœur du public, présenté par L’Oeil Régional, invitera les gens à voter pour leur kiosque préféré afin de courir la chance de gagner des carte- cadeaux Métro ou encore un abonnement au Club Santé Atmosphère. Troisièmement, les enfants participant à la création de la murale collective de la Zone Famille courront la chance de gagner des abonnements familiaux chez Zükari.

Virage vert

Le Salon Week-end Santé est soucieux de son impact sur l’environnement et, pour sa cinquième édition, a décidé de poser des gestes concrets afin de devenir un événement plus écoresponsable, avec entre autres, la réduction du papier et l’utilisation de papier recyclé, ainsi que le bannissement du plastique #6 et du styromousse. Des stations de gestion des matières résiduelles seront sur place et la patrouille verte Nature-Action apportera des conseils aux visiteurs. Le comité organisateur encourage les visiteurs à venir en transport actif (à pied ou à vélo), en covoiturage ou en transport en commun. Pour l’occasion, le Salon Week-end Santé est fier d’offrir, en partenariat avec exo, le transport en autobus gratuit valide sur le réseau exo de la Vallée-du-Richelieu. Pour bénéficier de cette gratuité, il suffit de présenter au chauffeur un coupon disponible sur le site web du Salon.

Pour connaître la programmation complète et détaillée, rendez-vous sur le weekendsante.com.