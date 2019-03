L’étude sur le suivi du paysage de Parc éolien Pierre-De Saurel maintenant accessible en ligne

Maintenir une relation de voisinage harmonieuse a toujours été une grande préoccupation pour les membres du conseil d’administration de Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. (PARC). Conformément à cette volonté, et à l’initiative de PARC, un programme de suivi de la présence du parc éolien sur le paysage a été intégré dans le décret gouvernemental à l’époque et a été réalisé en 2018.

Bien qu’il s’agisse d’une exigence à respecter pour PARC, l’étude permet tout de même de rassurer les citoyens ayant manifesté de l’inquiétude à ce sujet.

Ainsi, afin d’évaluer l’impact ressenti par les résidents et les villégiateurs, un sondage a été réalisé à l’été 2018 par la firme PESCA Environnement. Pour ce faire, un questionnaire a été posté au hasard à 500 résidents et villégiateurs des municipalités de Yamaska, Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville et Saint-David.

Dans un souci de transparence, le rapport de suivi du paysage de même que les résultats obtenus sont maintenant disponibles sur le site de PARC à l’adresse suivante : http://eoliennespierredesaurel.com/documents.