Opération enfant soleil accorde des dons aux trois hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Est

Le 26 mars s’est tenue à l’auditorium de l’Hôpital Honoré-Mercier, une conférence de presse de la Fondation Opération Enfant Soleil. Les dons de la Fondation aux trois hôpitaux pour 2019 se détaillent comme suit :

Hôpital Pierre-Boucher : 30 062 $

​5 720 $ pour l’acquisition d’un tire-lait et de deux moniteurs de saturomètre, équipements mesurant instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans le sang de l’enfant.



12 171 $ (montant doublé par le MSSS) pour l’acquisition d’un Infant flow, appareil offrant une ventilation mécanique pour les nouveau-nés.

Depuis 2011, Opération enfant soleil a remis 302 098 $ à l’Hôpital Pierre-Boucher.

Hôtel-Dieu de Sorel : 9 037 $

Acquisition de deux otoscopes, de matériel d’évaluation en orthophonie ainsi que d’un système de photothérapie permettant le traitement précoce de la jaunisse.

Depuis 1992, Opération enfant soleil a remis 336 984 $ à l’Hôtel-Dieu de Sorel

Hôpital Honoré-Merci : 12 195 $

Acquisition de deux moniteurs de saturomètre, appareils mesurant instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans le sang de l’enfant. Cet octroi financera également l’achat de deux systèmes de photothérapie, lesquels permettront le traitement précoce de la jaunisse.

Depuis 1994, Opération enfant soleil a remis 472 965 $ à l’Hôpital Honoré-Mercier.

Citation

Nous sommes très heureux de ces nouvelles qui viendront soutenir les aidants naturels, leurs proches malades, et pour les dons d’Opération Enfant Soleil, nos professionnels qui donnent des services aux enfants.

- Louise Potvin présidente-directrice générale

Ouverture d'une maison Gilles-Carles à Boucherville

Lundi le 25 mars s’est tenue à Boucherville, une conférence de presse avec la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et Chloé Sainte-Marie, porte-parole et fondatrice de la Fondation Maison Gilles-Carle. Un nouvel organisme communautaire issu de la mobilisation des citoyens et gens d’affaires de Boucherville, en collaboration avec la Fondation Maison Gilles-Carle, ont reçu l’annonce de la Ministre Marguerite Blais, du financement de 24 lits de répit pour des clientèles gardées à domicile, pour lesquelles les aidants naturels ont besoin de répit pendant des périodes où leurs proches pourront être amenés dans cet environnement d’hébergement répit localisé au 2ème étage d’Havre Providence à Boucherville.

Citation

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour la population du territoire de Pierre-Boucher que d’avoir accès à ces 24 lits de répit qui ouvriront progressivement à partir de septembre 2019, selon l’information obtenue des membres du conseil d’administration de l’organisme.

- Louise Potvin présidente-directrice générale