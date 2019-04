Les différentes occasions pour porter un smoking

À l’origine, le smoking était une veste que les hommes portaient pour empêcher leurs vêtements de s’imprégner de l’odeur du tabac lorsqu’ils allaient au fumoir en soirée. C’est le prince de Galles Édouard VII qui en fit plus tard une tenue de soirée décontractée.

Aujourd’hui encore, malgré son évolution, le smoking demeure avant tout un vêtement de soirée, sauf pour les serveurs, et se porte uniquement avec le nœud papillon. Pour ce qui est des événements où le smoking est de mise, les avis des spécialistes semblent diverger. En cas de doute, il est toujours possible de demander l’opinion d’une entreprise de location de smoking avant de choisir un habit.

Un costume de choix

Puisque le smoking est officiellement un costume de soirée, il convient surtout aux événements mondains qui ont lieu le soir, c’est-à-dire généralement après 18h ou une fois que la nuit est tombée. Ainsi, il s’agit d’une tenue convenable à un bon nombre d’événements privés, tels que les galas, les tapis rouges, les cocktails dînatoires et certains bals. Quelques soirées diplomatiques peuvent aussi exiger le port du smoking.

Pour assister à un spectacle associé à une forme d’art prestigieux, le smoking est souvent la tenue la plus appropriée aussi. Ainsi, il est bien vu de se présenter au théâtre, à l’opéra ou au ballet avec ce type de costume de soirée. Il s’agit également d’un bon choix pour aller voir un orchestre symphonique ou participer à une soirée de vernissage dans un musée.

De façon traditionnelle, le smoking est aussi un habit que l’on revêt pour aller passer la soirée au casino. En dehors de ces utilisations, il s’agit donc d’un choix discutable, d’après les spécialistes, tels que ceux qui font la vente et la location de smokings.

Une tenue pas si adaptée

Il est tentant de croire que le smoking est la tenue idéale pour un mariage. Or, ce n’est pas du tout le cas. À moins que le mariage ait lieu en soirée, les invités ne devraient jamais porter de smokings à un mariage. Pour ce qui est du marié, il passera sans doute inaperçu au milieu des autres smokings s’il opte pour cette tenue, alors qu’il devrait ressortir du lot.

Lors d’occasions particulièrement formelles, les experts ne recommandent pas non plus le port du smoking. C’est notamment le cas des événements de la haute société, comme les bals de débutantes et la plupart des occasions à saveur diplomatique, qui sont souvent des rencontres très officielles.

Pour terminer, l’étiquette veut que le smoking soit réservé aux hommes. Ainsi, les jeunes garçons devraient porter un autre type de costume lors d’un événement habillé. Pour déterminer si un jeune homme est en âge de porter le smoking, il doit être en mesure de nouer son nœud papillon lui-même.

Contrairement au costume de jour, qui se veut professionnel, le smoking n’entre pas nécessairement dans la garde-robe de base d’un homme, d’autant plus que les occasions de le porter ne sont pas si fréquentes de nos jours. Dans cette optique, la location d’un smoking s’avère une solution intéressante en cas de besoin pour ce type d’habit.