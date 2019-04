La Montérégie plus entreprenante que jamais

Lors de l’événement LADN Montérégie qui s’est tenu le 12 mars dernier, la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie en collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a annoncé les huit entrepreneurs lauréats d’une bourse de 25 000 $ ainsi que d’un accompagnement d’un an, sans frais, par le service de mentorat du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship.

En effet, afin de compléter l’offre de financement traditionnel et de stimuler l’entrepreneuriat au Québec, le gouvernement offre des bourses d’honneur, d’une valeur de 25 000 $ chacune, à des entrepreneurs de 18 à 35 ans qui mènent un projet visant :

• la création d’une nouvelle entreprise;

• le développement d’une entreprise en activité depuis moins de cinq ans.

En plus d’être un levier incitatif pour les entrepreneurs afin de lancer leurs entreprises ou poursuivre leur développement, les Bourses d’honneur visent à reconnaître l’esprit et les atouts entrepreneuriaux, tel que l’audace, la détermination et l’esprit novateur.

C’est près de 700 candidatures en provenance de toutes les régions du Québec qui ont été reçues et analysées pour cette première édition.

Les lauréats ont été choisis parmi les finalistes régionaux lors d’une présentation devant un jury composé de membres de la Table d’action en entrepreneuriat (TAE) de leur région.

La TAE de la Montérégie, a donc le plaisir de vous présenter les huit récipiendaires des Bourses d’honneur de l’édition 2018 :

• Mme Catherine Baltahazard, Loupiot Tanière familiale, Granby

• M. Philippe Beauregard, Le potager Mont-Rouge Halte Gourmande, Saint-Paul- d’Abbotsford

• M. Justin Hunt, Blaise Transit Ltd, Longueuil

• M. Alexandre Chagnon, Question pour un pharmacien, Granby

• M. Thierry Darrigrand, Les équipements AtlasBarz, Chambly

• Mme Caroline Fontaine, Vignes chez soi, Granby

• M. Guillaume Parent, Galléa, Candiac

• Mme Savanah Tardif, Be-U Cosmétiques, Carignan

Félicitations aux huit lauréats entrepreneurs de la Montérégie ainsi que tous les autres entrepreneurs ayant soumis leur candidature.

À propos des Table d’action en entrepreneuriat

Dans le cadre de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat 2011-2014, les TAE ont été mises en place en 2011 au sein de chacune des régions du Québec. Le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat reconnaît l’importance des TAE et les pérennise, puisqu’elles sont au cœur de sa mise en œuvre dans toutes les régions.

À propos du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship

Le Réseau M est une communauté d’intérêts déployant le service de mentorat pour entrepreneurs aux quatre coins du Québec mais aussi ailleurs au Canada, en France et au Luxembourg. Spécialiste du mentorat pour entrepreneurs, le Réseau M offre à tous les entrepreneurs qui le désirent un service d’accompagnement de haut calibre par des gens d’affaires d’expérience et leur donnant ainsi toutes les chances de cheminer vers le succès et la croissance. Il poursuit le but d’accélérer leur développement afin d’accroître le taux de survie et favoriser la croissance de leur entreprise, de la création jusqu’à la transmission à un repreneur.