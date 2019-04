Le 1er avril dernier, la MRC de Pierre-De Saurel et la SADC Pierre-De Saurel ont organisé une rencontre avec des acteurs du monde agricole afin d’identifier, pour la région, des opportunités de développement dans le secteur laitier.

Réunissant des producteurs agricoles, des transformateurs laitiers, des représentants de l’UPA Richelieu-Yamaska et des Producteurs de lait du Québec de la Montérégie-Est, des ressources du CTTEI ainsi que des agents de développement de la région (SADC et Société d’Agriculture de Richelieu), la rencontre visait la mise en commun des connaissances et du savoir-faire de chacun afin de favoriser la synergie entre ces acteurs.

Invités à rêver l’entreprise laitière et de transformation de demain ou encore à penser innovation, collaboration et développement, les acteurs présents ont conclu l’activité avec des pistes d’exploration concrètes, soit de voir la possibilité de développer une appellation réservée pour la région, de même qu’un lait à valeur ajoutée.

Ces deux projets étant encore à l’étape embryonnaire, peu de détails peuvent être dévoilés pour l’instant. Cependant, ils seront assurément à suivre avec grand intérêt le moment venu!

L’objectif de la soirée était de susciter la collaboration et le partenariat entre les différents acteurs afin de livrer des produits et services des plus innovants sur le marché, et c’est bien parti!

Animée par le CTTEI, cette rencontre visait l’un des principaux objectifs du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), soit de réunir les partenaires de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour instaurer un dialogue sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans la MRC.