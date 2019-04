Évitez les soucis lors de la préparation de votre déclaration d'impôts

Vous n'avez toujours pas produit votre déclaration d'impôts ? Bien que la préparation des déclarations peut sembler être un casse-tête, il est possible d'éviter les maux de tête et d'arriver à produire le tout à temps et sans trop de soucis.

Afin de produire votre déclaration correctement et d’éviter de payer des frais et d’encourir des pénalités inutiles, voici trois conseils pratiques.

Ne consultez pas obligatoirement un professionnel

Il n’est pas nécessaire de consulter un comptable pour préparer votre déclaration de revenus. De nombreux logiciels existent sur le marché. Pas à pas, le système vous guide dans toutes les étapes du processus. Et en cas de problème, des experts sont disponibles pour vous aider.

N’acceptez pas de falsifier votre déclaration

Même si cela va de soi, certaines personnes peuvent être tentées de le faire. Évitez les spécialistes en déclaration de revenus qui vous proposent de falsifier certaines déductions, comme les dons de bienfaisance, les demandes de remboursement pour frais de garde d'enfants, et même certaines dépenses ou pertes d’entreprises. Les conséquences peuvent être graves et les économies ne valent pas le risque.

Signalez des erreurs antérieures

L'ARC encourage les contribuables qui ont participé volontairement à un stratagème fiscal par le passé à se manifester et à corriger leur situation fiscale dans le cadre du Programme des divulgations volontaires. De cette façon, vous ne payerez que l’impôt dû ainsi que les intérêts, en tout ou en partie, et vous éviterez les poursuites et, dans certains cas, les pénalités.

Pour en savoir davantage, consultez le site canada.ca/stratagemes-fiscaux.