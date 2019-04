Bilan de la caractérisation des bandes riveraines menée en 2018

Assurer l’écoulement normal des eaux dans les cours d’eau sous sa juridiction est l’une des compétences de la MRC de Pierre-De Saurel. Ainsi, afin de pérenniser les travaux d’entretien qu’elle réalise et parce qu’elle entend jouer un rôle actif quant à la réduction des sédiments dans les cours d’eau, la MRC multiplie ses actions pour assurer la conformité des bandes riveraines sur son territoire.

À cet effet, la MRC a entrepris, l’été dernier, la caractérisation des bandes riveraines afin de connaître l’état de leur conformité. Ce projet a permis de constater que 50 % des bandes riveraines sur le territoire sont conformes, c’est-à-dire qu’elle présente minimalement un mètre sur le replat du talus. Cependant, en considérant le taux de bandes riveraines catégorisées presque conformes, celui-ci pourrait facilement atteindre 70 % avec un peu plus de sensibilisation.

L’inventaire, réalisé par deux agents aux bandes riveraines sur une période de 15 semaines, couvre dix municipalités de la MRC et 230 kilomètres de rives de cours d’eau récemment entretenus ou en voie de l’être, essentiellement agricoles et dénaturés. Lors de leur inspection, les agents classaient l’état de la bande riveraine selon quatre catégories, soit : non conforme, presque conforme, conforme et exceptionnelle.

En général, les étudiants ont eu d’excellents échanges sur le terrain avec les producteurs agricoles. Si certains ont été surpris de voir des gens inspecter les bandes riveraines, d’autres en ont profité pour les semer, les élargir et les aménager. D’ailleurs, 51 certificats de mérite ont été remis pour souligner l’aménagement de bandes riveraines exceptionnelles et les efforts particuliers déployés par certains producteurs.

Le rapport de caractérisation des bandes riveraines 2018 de la MRC de Pierre-De Saurel est maintenant disponible sur le site https://mrcpierredesaurel.com/responsabilites/gestion-des-cours-deau/les-bandes- riveraines. On y retrouve également la caractérisation par municipalité sous format cartographique.