21 000$ pour les jeunes de Sorel-Tracy

Le député Jean-Bernard Émond annonce qu’une subvention de 21 000 $ vient d’être octroyée à la Maison des jeunes de Tracy, dans le cadre du programme Projets jeunesse locaux du Secrétariat à la jeunesse.

Cette nouvelle enveloppe, lancée en février dernier par l’adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, vise à encourager les initiatives locales en matière de soutien à la jeunesse sur le territoire québécois. Sur les 400 projets locaux soumis au programme, seuls 70 ont été retenus, dont celui de la Maison des jeunes de Tracy L’Air du Temps.

« Nos jeunes sont notre atout le plus précieux pour stimuler la vitalité de notre communauté et ma priorité, en tant que député, est de m’assurer qu’ils puissent se développer à leur plein potentiel. Alors, dès que j’ai été informé de la création du programme Projets jeunesse locaux, j’ai aussitôt contacté les organismes de ma circonscription qui œuvrent auprès de nos jeunes, afin que notre région puisse bénéficier de cette nouvelle enveloppe », a déclaré le député Jean-Bernard Émond. « Je suis donc très heureux que l’initiative de la Maison des jeunes de Tracy ait été sélectionnée. Cela démontre tout le dynamisme et l’originalité de cette équipe, qui se dévoue jour après jour permettre à nos jeunes de s’épanouir. »

Le projet « FIT TA VIE » de lavise à offrir, une fois par semaine, des séances d’exercice avec un entraîneur et un équipement complet, des ateliers de nutrition et préparation de repas santé, des soupers thématiques, ainsi que des ateliers de développement professionnel et personnel en groupe.