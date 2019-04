Deux étudiants de Sorel-Tracy participeront à une importante compétition

Le Concours s’adresse aux étudiants des 1er et 2e cycles universitaires, peu importe leur année d’études. Ils doivent être inscrits à temps plein à la session d’hiver auprès d’une université québécoise ou d’un campus québécois d’une université hors-Québec qui participe au Concours.

L’objectif des étudiants est de développer, en 10 semaines, des prototypes de jeu vidéo jouables qui répondent aux thème, mandat et contraintes fournis par un jury composé de professionnels d’Ubisoft. Les équipes peuvent être multidisciplinaires, interfacultaires ou interuniversitaires afin de couvrir tous les métiers nécessaires à la réalisation de leurs projets et chacune d’elle peut compter sur le soutien de deux mentors d’Ubisoft. À l’issue du Concours, le jury remet 8 prix et 22 000 $ sous forme de bourses d’études. De plus, Ubisoft garantit l’octroi de stages ou d’emplois à au moins dix participants au Concours. En 2018, une trentaine de participants ont été embauchés aux studios de Montréal, Québec et Saguenay.

Parmi les 168 étudiants participant à ce défi, 2 étudiants sont originaires de Sorel-Tracy et 22 étudiants sont originaires de la Montérégie. Maxime Hardy, originaire de Sorel-Tracy, faisant partie de l’équipe 3rd Grade Theater de l’École de technologie supérieure (ÉTS).

ÉDITION 2019 DATES IMPORTANTES

18 janvier 2019 : lancement du Concours

1er avril : présentation des prototypes et évaluation par le jury

25 avril : gala de remise de prix et bourses –Sur invitation seulement.

QUELQUES CHIFFRES

9e édition // 2019 Participation record :

· 168 participants, dont 40 femmes, soit 24 % (vs 18 % en 2018 et 2017);

· 21 équipes;

· 12 universités participantes;

· 42 mentors des trois studios québécois d’Ubisoft (SGN : 2; QC : 6; MTL : 34)

Cette année, le thème donné aux étudiants est « SPECTACLE » faisant référence au futur des jeux vidéo qui feront notamment une place grandissante aux spectateurs et aux fans de jeu qui pourront influencer l’expérience des joueurs à travers diverses plateformes.

Le jury, présidé par M. Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d’Ubisoft, a essayé et évalué tous les prototypes le 1er avril dernier.

La remise des prix et bourses aura lieu le 25 avril prochain lors d’un gala.