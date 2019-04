Deux nominations à l’Hôtel-Dieu de Sorel

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) est fier d’annoncer la nomination de deux directeurs adjoints à l’Hôtel-Dieu de Sorel. Sylvain Boisvert est actuellement chef de service, Gestion et promotion – santé et sécurité au travail et occupera sous peu le poste récemment créé de directeur adjoint des activités hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Infirmier de formation, M. Boisvert cumule 16 années d’expérience, dont 14 à titre de gestionnaire, dans le réseau de la santé. Il possède également une expérience riche et variée en matière d’optimisation de processus, en gestion des ressources humaines en milieu hospitalier et en gestion du changement. M. Boisvert a notamment occupé plusieurs postes de cadres dans le RLS Pierre-De Saurel et le RLS Pierre-Boucher.

Madame Marie-Josée Proulx occupera quant à elle le poste de directrice adjointe des soins infirmiers et des programmes de santé publique du CISSSME dès le 29 avril et son port d’attache sera à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières, Mme Proulx possède 12 ans d’expérience dans le domaine de l’enseignement en soins infirmiers et 11 ans d’expérience en gestion.