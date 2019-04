Marché au puces au profit du Carrefour naissance-famille de Sorel-Tracy

L’organisme famille de la MRC Pierre-De Saurel, le Carrefour naissance- famille, compte beaucoup sur la générosité de la population afin que leur activité de financement biannuel, le marché aux puces Les trésors de Taquine, soit un succès.

C’est le 4 mai, de 9h à 13h, qu’aura lieu le plus grand marché aux puces de la région. Cet événement d’envergure se tiendra au Curling Aurèle Racine, 3010, Place des Loisirs à Sorel-Tracy.

Les acheteurs y trouveront certainement leur compte : vêtements printemps-été pour enfants de 0 à 16 ans, ameublements, articles de maternité, jouets, livres et bien plus encore. Le tout à de faibles prix et à d’excellentes conditions. Carrefour naissance-famille bénéficiera de 20% des profits des ventes. Pour l’organisme, cette activité de financement est essentielle, puisque ces profits permettent au Carrefour naissance-famille d’offrir des services de qualité aux familles de la MRC Pierre-De Saurel.

La mission du Carrefour naissance-famille est de promouvoir la qualité de vie des familles ayant des enfants âgés entre 0 et 17 ans, particulièrement durant les douze premières années de vie de l’enfant. L’organisation soutient l’entraide entre les familles avant, pendant et après la naissance. Le Carrefour naissance-famille contribue également à l’information et l’éducation de la population en matière de périnatalité, enfance et famille.

La population st invitée à participer aux Trésors de Taquine et par le fait même, de faire une bonne action pour leur organisme famille. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Carrefour naissance- famille au 450 743-0359.