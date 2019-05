Les CISSS de la Montérégie s’unissent contre les infections

Voir la galerie de photos

À l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, les trois Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie lancent une campagne sans précédent pour sensibiliser le personnel soignant et la population à l’importance du lavage des mains dans la prévention des infections, tout en les invitant à passer à l’action.

Inspirée de l’univers du cinéma, la campagne illustre les conséquences possiblement graves sur la vie d’un patient et celle de ses proches s’il venait à contracter une infection à Clostridium difficile (C-Difficile) lors de son hospitalisation. Le message « la solution est entre vos mains » rappelle que nous sommes tous partie prenante de l’effort collectif.

Une vidéo diffusée sur les médias sociaux converge vers un microsite Web où est hébergé un jeu interactif pour tester ses connaissances et des informations sur le lavage des mains. De plus, les travailleurs de la santé et les citoyens, qu’ils soient proches aidants, visiteurs ou usagers d’un établissement de santé et de services sociaux, sont invités à signer un manifeste symbolique signifiant leur engagement à faire leur part dans la prévention des infections avec le lavage des mains.

Le lavage des mains : crucial dans la lutte aux infections nosocomiales

Chaque année, 220 000 personnes souffrent d’une infection nosocomiale au Canada. Les infections nosocomiales et les bactéries multirésistantes constituent d’ailleurs une des causes majeures de complication reliée à la dispensation des soins. Selon les données issues des recherches internationales appuyées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les améliorations apportées à l’hygiène des mains pourraient réduire de 50 % les infections associées aux soins de santé.

Par conséquent, le lavage des mains est un geste simple et efficace, à la portée de tous, et pouvant contribuer à sauver des vies. Des efforts constants et en continu sont donc nécessaires afin de pérenniser l’adhésion aux bonnes pratiques liées à l’hygiène des mains par les travailleurs de la santé et les visiteurs. Le message se doit d’être réitéré régulièrement, selon des approches ciblées et variées.

C’est pour cette raison que les trois CISSS de la Montérégie ont opté pour une campagne audacieuse qui vise à sensibiliser sur les risques de transmission d’infections associés à une hygiène des mains inadéquate.

Je m’engage, je signe le manifeste. Pour plus d’informations, allez à l’adresse http://lasolutionentrevosmains.ca/.