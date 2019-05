27e édition du concours « Science, on tourne! »

Le 4 mai dernier avait lieu la 27e finale nationale du concours scientifique intercollégial Science, on tourne! au Cégep de Chicoutimi. Produit par le Centre de démonstration en sciences physiques, l’événement a accueilli près d’une centaine d’étudiants provenant de 27 collèges à travers le Québec.



C’est finalement l’équipe du Cégep de Sherbrooke qui a remporté la compétition avec le Prix du défi. Chaque membre de l’équipe, composée de Nicolas Lambert, Anthony Marcotte et Olivier Michaud, a reçu un montant de 1 000 $ offert par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), ainsi qu’une inscription gratuite au Forum international Science et Société offerte par l'Association francophone pour le savoir.



Un participant de Sorel-Tracy s'est illustré lors du concours. Luc Jeanson, du Cégep de Sorel-Tracy, a ainsi reçu le Prix coup de cœur du jury.

Avec pour thème Au quart de tour, le défi à relever pour cette édition consistait à construire un engin à propulsion gravitationnelle capable de tourner autour d’un cercle. Plus de 200 spectateurs ont eu droit à des prestations originales et ingénieuses, tout en était témoin de la créativité et de la précision de la part des équipes participantes.



En plus de devoir appliquer des notions scientifiques et techniques, les finalistes étaient appelés à vulgariser les différents concepts utilisés aux membres du jury et au public venu les encourager. Pour une 10e année consécutive, les grands moments de la finale nationale feront l’objet d’une capsule qui sera diffusée sur les ondes et le site Web de Savoir média dès le mois de juin. Rendez-vous sur www.savoir.media pour plus d’informations.



Voici la liste des gagnants de la 27e édition de Science, on tourne! :

Prix de l’écoresponsabilité (bourse de 1 000 $ offerte par Hydro-Québec) : Antoine Verreault, Jean Christophe Gaudreau et Alex Coulombe du Cégep de Chicoutimi

Prix de l'ingéniosité (bourse de 1 000 $ offerte par l’Ordre des technologues professionnels du Québec) : Ariane Savard et Stéphanie Latulippe du Cégep de Jonquière

Prix du design (bourse de 1 000 $ offerte par le Centre de démonstration en sciences physiques) : Luis Angel Espinosa, Philippe Bilodeau et Samuel Lavoie du Cégep de Saint-Jérôme

Prix de la communication (bourse de mobilité d'une valeur de 1 500 $ par participant pour participer à un séjour thématique scientifique en France, offerte par les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) : Alexandra Audet, Geneviève Comeau et Cassie-Anaïs Savoie du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton- sur-Mer

Prix du mérite (bourse de 1 000 $ offerte par la Fédération des cégeps) : Michaël Bédard et Alexandre Bernier du Cégep de La Pocatière

Prix du public (bourse de 1 000 $ offerte par la Fondation familiale Trottier) : Alexandra Audet, Geneviève Comeau et Cassie-Anaïs Savoie du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer

Prix coup de cœur du jury (bourse de 1 000 $ remise par le Centre de démonstration en sciences physiques) : Luc Jeanson du Cégep de Sorel-Tracy

Plusieurs prix de participation et bourses ont également été offerts par tirage au sort aux étudiants :

Prix de participation (garçon et fille) – 500 $ chacun offert par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : Élyse St-Onge du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer et Antoine Morissette du Cégep de Chicoutimi

Bourse d’étude de Polytechnique Montréal – 1 500 $ : Ndamo Loum du Cégep de Drummondville

Bourse d’étude de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQAR) – 2 500 $ : Luis Angel Espinosa du Cégep de Saint-Jérôme

Bourse d’étude de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) – 1 500 $ : Stéphanie Latulippe du Cégep de Jonquière Bourse d’étude de l’École de technologie supérieure (ÉTS) – 1 500 $ : Charles-Antoine Filion du Collège Dawson

Deux voyages pour deux personnes à la Baie-James – offert par Hydro-Québec : Louis-Philippe Blanchet et Victor Cliche du Centre d'études collégiales de Montmagny



Pour plus d’information sur le détail des prix, consultez le www.scienceontourne.com.

La 27e finale nationale de Science, on tourne! a été produite par le Centre de démonstration en sciences physiques et réalisée par le Cégep de Chicoutimi.



L’événement a aussi été rendu possible grâce aux précieux partenaires suivants : le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Savoir Média, le CRSNG, la Fondation Familiale Trottier, l’Ordre des technologues professionnels du Québec, la Fédération des cégeps, Polytechnique Montréal, l’École de technologie supérieure, l’Université du Québec à Trois-Rivières, Vélo Québec, LOJIQ, CAE, l’Association francophone pour le savoir, l’Université Laval, l’Ordre des ingénieurs du Québec et l’Université du Québec à Chicoutimi.