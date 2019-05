MRC de Pierre-De Saurel : distribution de compost gratuit

La MRC de Pierre-De Saurel, en collaboration avec les municipalités du territoire, procèderont à la distribution de compost gratuit au cours du mois de mai.

Une quantité de compost sera acheminé dans chacune des municipalités et les citoyens pourront s’y servir. Les premiers arrivés seront les premiers servis, et ce, jusqu’à l’épuisement de la matière. Les citoyens doivent apporter l’équipement nécessaire, c’est-à-dire pelle, contenants et brouette. Comme la quantité permise est pour l’usage résidentiel seulement, les entrepreneurs ne sont pas acceptés.

Voici l’horaire prévu :

Massueville - Vendredi 17 mai - 378, rue Bonsecours

Saint-Aimé - Samedi 18 mai 398 - montée Sainte-Victoire

Saint-David - Samedi 25 mai 11 - rang de la Rivière-David

Saint-Gérard-Majella - Samedi 18 mai - 444, rang Saint-Antoine

Saint-Joseph-de-Sorel - Samedi 18 mai - intersection des rues Léon XIII et Chevrier

Saint-Ours - Samedi 1er juin - 9 h à 12 h - 2533, rue Richelieu

Saint-Robert - Vendredi 17 mai - 8 h à 15 h - 351, rue Principale

Saint-Roch-de-Richelieu - Samedi 18 mai - 13 h à 16 h - 1111, rue du Parc (obtenir un coupon d’abord au 635, rue Lambert)

Sainte-Anne-de-Sorel - Samedi 18 mai 748 - chemin du Chenal-du-Moine

Sainte-Victoire-de-Sorel - Samedi 25 mai 307 - montée Sainte-Victoire

Sorel-Tracy - Jeudi 16 mai - à partir de 16 h - 5350, rue des Soleils

Yamaska - Vendredi 17 mai - sous le pont Camille-Parenteau (côté ouest)

Veuillez contacter votre municipalité pour connaître les heures de distribution du compost.

La qualité du compost est de catégorie A, c’est-à-dire que c’est un compost tout usage à utiliser sur les terres agricoles, dans les jardins et les potagers. La MRC de Pierre-De Saurel rappelle l’importance d’un bon tri des matières résiduelles afin de maintenir la bonne qualité du compost offert.