Tourisme région Sorel-Tracy a lancé sa saison touristique 2019

En compagnie de ses membres, Tourisme région Sorel-Tracy a lancé la saison touristique 2019, ce mercredi dernier, sous forme d’un 5 à 7.

Lors de cet événement, Tourisme région Sorel-Tracy a présenté une vidéo promotionnelle mettant en valeur les expériences à vivre dans la région. Cette vidéo, réalisée en collaboration avec Oasis et Okkur, permettra à la région de Sorel-Tracy d’être présente sur les médias nationaux.

Monsieur Benoît Dupré, président de Tourisme région Sorel-Tracy, mentionne :

« C’est avec beaucoup de fierté que nous lançons cette vidéo de la région. Celle-ci nous permettra de parfaitement bien promouvoir la région aux potentiels visiteurs. Par la même occasion, nous souhaitons que les citoyens de la grande région de Sorel-Tracy se l’approprient et qu’elle crée un sentiment de fierté régionale ! Je crois qu’elle a tout le potentiel d’atteindre ces objectifs ! »

Pour visionner la vidéo : https://youtu.be/MYl0jsQRfl4

Deuxième année pour la campagne promotionnelle majeure

En plus d’optimiser les réseaux sociaux, d’envoyer des infolettres et de produire des blogues et des chroniques, Tourisme région Sorel-Tracy déploiera, pour une deuxième année consécutive, une campagne promotionnelle majeure. Cette campagne a pour objectif de faire connaître la région, d’accroître sa notoriété et de lui permettre d'être perçue comme une destination à part entière. Tourisme région Sorel-Tracy mettra de l’avant de nouvelles façons de faire, innovantes et génératrices de succès.

Les outils promotionnels 2019-2020 maintenant disponibles

De plus Tourisme région Sorel-Tracy a lancé les outils promotionnels 2019-2020 : le guide touristique (40 000 copies), le guide vélo (3 500 copies) et la carte touristique (7 500 copies). Distribués à la Maison des gouverneurs, auprès des entreprises de la région et du réseau de distribution des bureaux d’accueil au Québec, ces outils sont des sources de référence pour les visiteurs de la région.

L’accueil touristique : toujours aussi important

En plus de gérer le bureau d’information touristique situé à la Maison des gouverneurs, l’équipe de Tourisme région Sorel-Tracy assurera une présence sur le quai Catherine-Legardeur à Statera pour aller à la rencontre des visiteurs. Si certains visiteurs apprécient davantage le lien direct avec les conseillers à destination, certains préfèrent le Web. C’est ainsi que l’équipe répondra aux questions des visiteurs via un service de clavardage en ligne et via les médias sociaux.

À cet effet, Mme Roxanne Dugas, directrice générale de Tourisme région Sorel-Tracy, affirme :

« L’accueil dans notre région est primordial si nous souhaitons que les visiteurs reviennent nous rendent visite ! Notre souhait : que les visiteurs repartent d’ici en ayant vécu une expérience mémorable ! C’est notre rôle à Tourisme région Sorel-Tracy, mais c’est également l’affaire de tous. »

Pour tout savoir sur la région, consultez le tourismeregionsoreltracy.com