6 vertus de la marche sur notre santé

Nous vivons dans une société industrialisée où les technologies de l’information réduisent nos efforts physiques dans tous les actes du quotidien. Or, ceux-ci sont indispensables à notre santé. La marche fait partie des activités physiques faciles à mettre en œuvre, 30 minutes par jour seulement suffisent pour rester en forme. Même en cas de problèmes articulaires, il est recommandé de marcher tous les jours. Pourquoi ?

Des bienfaits appuyés par les études scientifiques

Toutes les études convergent vers les mêmes conclusions, la marche n’offre que des avantages.

Elle réduit les accidents vasculaires cérébraux : en mobilisant tout le corps, elle améliore la capacité aérobique et donc la fonction cardiorespiratoire. Elle contribue à la baisse de la tension artérielle. Elle diminue le taux de cholestérol. Elle augmente la densité osseuse, en cela elle constitue la meilleure prévention contre l’ostéoporose, car les os sont plus solides. Elle soulage aussi les maux de dos. Elle atténue les conséquences de l’arthrose : la marche contribue à une meilleure amplitude des mouvements, les muscles sont plus flexibles. Elle favorise un meilleur contrôle du poids : 30 minutes de marche par jour correspondent à un parcours de 2 km à 2,5 km, soit à 125 calories brûlées. Si l’on calcule 5 jours de marche par semaine pendant 1 an, ce ne sont pas moins de 32 000 calories éliminées, soit 5 kg de gras perdus ! Les lipides sont en effet la source d’énergie la plus utilisée avant la combustion du glucose. La marche assure donc un bon équilibre du poids.

Une plus grande longévité

La marche améliore donc l’état général, mais surtout, les études montrent que les marcheurs vivent plus longtemps ! De quoi se mettre à la randonnée ! Parce que les effets positifs sont décuplés à partir de 8 heures de marche par semaine : réduction de l’anxiété et du stress, plus grande qualité du sommeil, accélération de la guérison en cas de maladie. A ce rythme, ce sont 2000 calories en moins par semaine, davantage si vous marchez sur des parcours vallonnés !

Mais attention, pour éviter les blessures aux pieds et aux articulations, il faut être bien chaussé et porter des chaussettes adéquates afin d'éviter la macération et les mycoses.