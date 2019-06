Secours adaptés: nouveau programme offert dans la région

C’est à l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées que la MRC de Pierre-De Saurel et ses partenaires ont choisi d’annoncer la venue prochaine du programme Secours adaptés.

« Secours adaptés est un programme qui permet d’assurer un milieu de vie plus sécuritaire pour toute personne demeurant à son domicile, mais qui n’est pas en mesure d’évacuer l’endroit par ses propres moyens en cas d’urgence », précise le président du comité régional de la famille et des aînés, M. Vincent Deguise. « C’est un projet issu du plan d’action de notre politique régionale des aînés qui vise à bonifier les interventions des services de sécurité incendie et des régies du territoire », poursuit M. Deguise.

En effet, le programme consiste à tenir un registre informatisé de personnes nécessitant une aide particulière lors d’une évacuation d’urgence. Ainsi, avant leur arrivée sur les lieux, la centrale d’appel sera en mesure d’informer des pompiers de la présence d’une personne non autonome afin que ceux-ci puissent l’aider à évacuer son logement en situation d’urgence.

Le programme Secours adaptés sera offert dans la région grâce à la création d’un partenariat entre la MRC de Pierre-De Saurel, les municipalités (incluant les Services de sécurité incendie de Saint-David, Saint-Ours et Saint-Roch-de-Richelieu), le Service de protection et d’intervention d’urgence de la Ville de Sorel-Tracy, la Régie d’incendie Pierreville-Saint-François-du-Lac et la Régie intermunicipale de protection incendie Louis- Aimé-Massue, la Centrale d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.

« La participation des municipalités, de leurs services de sécurité incendie et des régies du territoire a été très appréciée dans ce projet, indique M. Denis Marion, président du comité régional de sécurité incendie et civile, leur expertise et leur vision ont permis d’identifier les grandes lignes du programme et de bonifier les travaux du comité de travail ».

Pour sa part, le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, M. Gilles Salvas souligne le travail de collaboration réalisé entre le comité régional de la famille et des aînés et le comité régional de la sécurité incendie et civile, qui a permis la mise sur pied du programme Secours adaptés dans la MRC. « Le travail de nos coordonnateurs et des partenaires fait de notre MRC un endroit encore plus inclusif, et plus sécuritaire, pour les personnes non autonomes », conclut le préfet.

Pour connaître les critères d’admissibilité au programme, son fonctionnement et la procédure d’inscription, visitez le www.secoursadaptes.com.