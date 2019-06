La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy a recueilli plus de 28 000 $

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est fière de souligner la contribution exceptionnelle de la communauté collégiale du Cégep de Sorel-Tracy au cours de la dernière année scolaire. Annuellement, les étudiants, les enseignants, les membres du personnel et les partenaires institutionnels du Collège se mobilisent pour redonner à leurs pairs. Ainsi, la campagne interne 2018-2019 a permis de recueillir plus de 28 000 $ cette année.

En combinant tous les dons reçus, la communauté collégiale demeure l’un des plus grands donateurs de la Fondation. Cet appui est essentiel à la poursuite des objectifs de la Fondation du Collège puisque les sommes reçues ont des retombées concrètes et durables pour les étudiants et pour le Collège.

Depuis 21 ans, la Fondation récompense l’excellence, la persévérance et l’expérience scolaires par des remises de bourses. La Fondation soutient aussi le développement technologique du Cégep et contribue au Fonds Partage-Emploi Desjardins qui vient en aide aux élèves qui se retrouvent, momentanément, en difficultés financières. Faire un don à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, c’est enrichir notre région d’une relève autonome, qualifiée et engagée.

La Fondation tient à exprimer toute sa gratitude envers les étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, les employés du Cégep de Sorel-Tracy, l’Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Sorel- Tracy (AGEECST), l’Association des cadres du Cégep de Sorel-Tracy, la Coop du Cégep de Sorel-Tracy, le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Sorel-Tracy FEC-CSQ, le Syndicat des professionnels du Cégep de Sorel-Tracy, les étudiants en Gestion, communications administratives, médias sociaux ainsi qu’ en Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep de Sorel-Tracy.

Pour plus d’informations sur la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ou pour faire un don, communiquez avec Myriam Arpin, directrice de la Fondation, au 450 742-6651 poste 2106, ou par courriel à [email protected]