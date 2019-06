Les lauréates du 5e Gala d'Exception'Elle

Jeudi, le 30 mai dernier, L’Orienthèque organisait la 5e édition du Gala Exception’Elle, une occasion unique de récompenser une femme étudiante ou travaillant dans un secteur d’emploi majoritairement masculin.

C’est au Complexe 180 que plus de 75 personnes se sont rassemblées pour reconnaître l’apport de ces femmes dans les métiers majoritairement masculins.

Dans la catégorie Femme étudiant dans une formation majoritairement masculine, le Gala Exception’Elle 2019 nous a permis d’honorer Mme Geneviève Lévesque, étudiante en soudage-montage au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy, en lui remettant la Bourse Construction2000CC d’une valeur de 300$.

Dans la catégorie Femme travaillant dans un métier majoritairement masculin, Mme Fanny Civel, ingénieure qualité et amélioration continue chez Usinage St-Laurent, s’est vue décerner le titre de grande gagnante de la soirée, recevant ainsi le trophée Exception’Elle 2019 ainsi que la Bourse Desjardins d’une valeur de 500$.

Les membres du jury, soit : Mme Gabrielle Gélinas St-Ours de la CDC de Pierre-De Saurel, Mme Geneviève Handfield des Centres de formation professionnelles et d’éducation des adultes Sorel-Tracy, Mme Lynda Jean-Paul du Cégep de Sorel-Tracy, Mme Nathalie Desmarais de Santé mentale Québec ainsi que Mme Nicole Teasdale de Justice alternative jeunesse.

Les partenaires qui ont remis gracieusement un certificat cadeau: Apothicaire Moderne, Chaussures La Barre, Clinique d’Esthétique Émilie Ouellet, Laflamme Prêt-à-Porter et Fourrure, Le Belvédère, Le Forestier Bar à Tapas et Le Quartier Général. Enfin, un merci particulier à Emploi-Québec, à Desjardins et à Construction2000CC pour leur soutien financier, aux Créations Marie-Chantal pour le décor ainsi qu’à Maxime Gauthier, chansonnier pour la prestation musicale.

L’organisation espère que ce gala suscitera l’intérêt des femmes à suivre l’exemple des lauréates, car elles sont des pionnières et des modèles qui permettront aux générations futures de jeunes femmes ayant un choix de carrière éclairé à faire, de sortir des sentiers battus, fières du chemin parcouru.