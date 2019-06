Conseils pour la manipulation et l'entreposage du chlore pour piscine

Avec le retour du beau temps vient l’entretien des piscines dans les cours. Pour que l’entretien de votre piscine se déroule en toute sécurité, la Direction de santé publique du CISSS rappelle quelques consignes de sécurité avec les produits d’entretien pour piscines et spas, dont le plus couramment utilisé est le chlore.

Problèmes de santé possibles

Divers problèmes de santé allant de l’irritation des yeux jusqu’à des problèmes respiratoires graves avec hospitalisation peuvent survenir lors de mauvaise utilisation de produits pour piscines. Ces produits peuvent libérer des gaz toxiques, provoquer un incendie, une explosion et causer des blessures sérieuses, voire mortelles. Même s’ils sont offerts en vente libre dans plusieurs commerces et que ce sont des produits familiers pour plusieurs, il est essentiel de demeurer vigilant.

Voici quelques conseils généraux de manipulation et d’entreposage :

• Lisez toutes les étiquettes et suivez attentivement les instructions, même pour les produits qui vous sont connus. Consultez un professionnel qualifié afin d’avoir des explications claires et précises.

• Versez toujours le produit chimique dans l’eau de piscine. Ne jamais faire le contraire, c’est-à-dire ne jamais ajouter de l’eau au produit chimique, à moins qu’une telle indication ne figure sur l’étiquette du contenant.

• Portez de l’équipement de protection adéquat : lunettes de protection, gants imperméables aux produits chimiques et chaussures. Bien se laver les mains après avoir manipulé tout produit chimique.

• Utilisez ou manipulez les produits chimiques dans un endroit bien ventilé, de préférence à l’extérieur.

• Ne jamais mélanger différents produits chimiques ensemble.

• Utilisez une tasse à mesurer propre, en métal ou en plastique, distincte pour chaque produit chimique.

• Entreposez les produits chimiques dans un endroit frais, sec, bien aéré et non ensoleillé. Les protéger de l’eau et de l’humidité.

Pour en apprendre davantage sur la façon sécuritaire de manipuler les produits chimiques chlorés pour piscines ainsi que sur la façon de les entreposer, nous vous invitons à consulter le site Québec.ca du MSSS.