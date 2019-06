Le Forestier bar à tapas remet 428 $ à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

En février dernier, Marie-Andrée Gouin et Dominic Bérard, du Restaurant Le Forestier, ont organisé l’événement « Barman d’un soir » au profit de la Fondation du Cégep de Sorel- Tracy.

Pour l’occasion, Fabienne Desroches, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sorel et Gabrielle Lavallée, présidente de l’Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Sorel-Tracy, étaient derrière le bar du Forestier pour assurer le service.

Plusieurs personnes de la région et de la communauté collégiale se sont réunies pour la cause et pour passer un bon moment.

Récemment, Marie-Andrée Gouin et Dominic Bérard ont remis un montant de 428 $ à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.

Les sommes amassées serviront à soutenir la réussite des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy puisque la Fondation attribue de nombreuses bourses d’études chaque année. Elle soutient aussi les étudiants démunis, elle finance des projets de stages à l’étranger et des projets formateurs pour la communauté étudiante en plus de soutenir le développement technologique du Collège.

Pour plus d’informations sur la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ou pour faire un don, communiquez avec Myriam Arpin, directrice de la Fondation, au 450 742-6651 poste 2106, ou par courriel à [email protected]