La Société des traversiers du Québec (STQ) avise sa clientèle qu’en raison de travaux qui doivent être réalisés sur les embarcadères à Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola, le service sera interrompu entre 20 h et 5 h 30 les nuits du 26 au 27 juin et du 27 au 28 juin.

Ces horaires ont été déterminés afin de minimiser les impacts sur la clientèle.