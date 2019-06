Deux parcours de GéoRallye pour découvrir le territoire

La MRC a développé deux parcours de GéoRallye au cours des dernières années. Une activité originale et ludique à essayer en famille, entre amis et même entre collègues pour admirer la beauté du paysage et découvrir les attraits touristiques qu’offre la région.

À bord de votre voiture, suivez les indications du GPS qui vous conduiront à des endroits précis. Une fois sur place, géolocalisez les caches, virtuelles ou traditionnelles, qui vous fourniront les réponses aux énigmes du carnet de route. Enfin, apprenez-en plus sur l’histoire, les anecdotes de villages et les légendes de la région.

Deux trajets

Choisissez la Virée Champêtre pour une balade à travers champs et villages mettant en valeur le charme de la ruralité. Deux parcours sont proposés, un de 70 km (environ 2 h 30) et un autre de 90 km (environ 4 h), au coût de 3 $/GPS.

S’offre aussi à vous la Virée des Rives où industrialisation et nature se côtoient le long des rives de la rivière Richelieu et du fleuve Saint-Laurent. Un parcours d’une durée de 4 h, au coût de 8 $/GPS, incluant la traversée du bac entre Saint-Roch-de-Richelieu et Saint-Ours.

Divers attraits vous sont aussi proposés en cours de route afin de bonifier votre expérience. Jumelez l’activité avec un pique-nique pour profiter pleinement de l’ambiance des lieux.

L’activité est offerte du 23 juin au 2 septembre à l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy (92, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy – 450 746-9441). Les participants pourront s’y procurer la marche à suivre, louer un appareil GPS ou encore télécharger les données dans leur propre GPS de plein air.

Un projet réalisé grâce à l’entente de développement culturel entre la MRC de Pierre-De Saurel et le ministère de la Culture et des Communications.