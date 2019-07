Sortie du 2e numéro d'Osez lire! Mon magazine

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des Communications, vient de lancer son deuxième numéro de Osez lire! Mon magazine.

Ce magazine est disponible gratuitement et paraît trois fois par année. Offert uniquement en format numérique, il est destiné principalement aux citoyens de la Montérégie.

En couverture de ce troisième numéro : Marie-Ève Piché alias Maman Caféine. Auteure, blogueuse et future animatrice, elle partage avec nous les nombreux projets qui l'occupent.

Aussi à ne pas manquer dans ce numéro, un article sur la bibliothèque de Napierville qui vient récemment de se refaire une beauté pour ses 40 ans d’existence et la présentation de quelques services offerts dans les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de la Montérégie.

Le magazine est disponible en version numérique et en téléchargement gratuit sur le site:

http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/osez-lire-mon-magazine

Osez lire! Mon magazine, c’est...

Un magazine disponible gratuitement trois fois par année ;

Une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile à consulter et à partager ;

Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité connue du grand public ;

Un portrait d’une des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de la Montérégie ;

Une façon de rester au courant des nouveautés et de tout ce qui se passe dans les

bibliothèques de la région!

Depuis plus de 40 ans, le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, soutient le développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques de sa région. Les 76 membres qui en font partie profitent d’importantes économies d’échelle en plus d’une expertise professionnelle et technique pour assurer aux citoyens de la région, un service de grande qualité à prix abordable.