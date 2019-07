Le défi-vélo des greffés Lina Cyr s'arrêtera à Sorel-Tracy

La maison des greffés Lina Cyr organise un défi-vélo pour une collecte de fonds qui se tiendra le 12-13 juillet 2019, départ à 7 h 30 h, à l’institut de cardiologie de Montréal. Un arrêt de ressourcement est prévu à Sorel-Tracy. Cette année, les cyclistes seront conviés à parcourir 300 km, non chronométrés, de Montréal à Québec\Lévis. Le parcours se termine au complexe Les 2 Glaces Honco.

Le défi a pour objectif le dépassement personnel, ainsi de maintenir la qualité de service offert aux résidents. En bref, les aider tout en prenant soin de la santé et du bien-être des cyclistes. Parmi les activités de financement de la fondation, le défi-vélo est le plus important et attire chaque année de nombreux cyclistes. D’ailleurs, le chronomètre financier sur le site internet de la maison des greffés annonce le total accumulé à plus de 200 000 $.

L’union

Chaque année, le défi-vélo des greffés Lina Cyr peut accepter 160 cyclistes. Ce n’est ni une course, ni une compétition cycliste , mais la meilleure expérience pour une fusion entre la santé et une bonne cause. Le plus important pour la Maison des greffés Lina Cyr est que vous sachiez à quel point votre participation fait une différence. La performance et la réactivité de l’évènement sont conditionnées par la disponibilité du conseil d’administration, des employés, des bénévoles et des parrains de la collecte de fonds, des fidèles cyclistes et des employés. « Ma famille et moi étions certains que j’allais mourir ». Ajoute Serge Trépanier, originaire d’Amos et greffé du foie. D’ailleurs, il démontre qu’il est possible de faire des activités physiques, à la suite d’une greffe : « Je suis sortie de l’hôpital en septembre 2005 et dans les huit mois suivants, j’ai subi 14 opérations. » Le voilà à sa 13e édition de sa collecte de fonds au défi-vélo. C’est grâce à lui et Patrice Dionne, anciens résidents de la Maison des greffés Lina Cyr, greffé du foie et du cœur, que la Maison entame sa 13e édition du défi-vélo.

Alors, la Maison des greffés Lina Cyr vous attend, le 12-13 juillet 2019, pour le défi-vélo des greffés Lina Cyr. Le départ des cyclistes s’inaugurera à 7h30.

À propos de la maison des greffés Lina Cyr

Depuis sa fondation, unique en Amérique du Nord, plus de 28 000 patients ont pu connaître la belle famille de la maison des greffés. C’est grâce aux subventions gouvernementales, dons et commandites que la Maison des greffés Lina Cyr arrive à poursuivre sa mission depuis bientôt 25 ans, mais c’est nettement insuffisant pour combler toutes les charges. Les patients font et feront face à des obstacles difficiles pour le reste de leur vie, chaque don leur donne l’occasion de séjourner dans un endroit ou le problème financier lié à leur réalité est allégé.