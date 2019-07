Marché aux puces Les trésors de Taquine pour soutenir Carrefour naissance-famille

Le comité organisateur invite la population à se présenter au Curling Aurèle-Racine, situé au 3010 Place des Loisirs à Sorel-Tracy, le 31 août prochain, de 9h à 13h, pour y trouver des milliers d’articles usagés en excellente condition et à de très bons prix! Les profits iront directement à la mission de l’organisme famille bien connu de la MRC Pierre-De Saurel, le Carrefour naissance-famille.

« L’argent amassé lors du Marché aux puces permet aux familles de recevoir des services de qualité, d’où l’importance de bonifier notre financement, car nous souhaitons toujours offrir un service à la hauteur de nos familles! », souligne Julie Naud, directrice générale du Carrefour naissance-famille.

Chacun y trouve son compte à ce plus grand marché aux puces de la région! Les vendeurs donnent une seconde vie à leurs articles et génèrent un profit. Les acheteurs trouveront de vrais trésors, tels que des vêtements enfants de 0 à 16 ans, ameublements, articles de maternité, jouets, livres et bien plus encore. En plus d’économiser, vous faites une bonne action, puisque 20% des profits vont directement à la mission du Carrefour naissance-famille.

Leur mission est de promouvoir la qualité de vie des familles ayant des enfants âgés entre 0 et 17 ans, particulièrement durant les douze premières années de vie de l’enfant. L’organisation soutient l’entraide entre les familles avant, pendant et après la naissance. Le Carrefour naissance-famille contribue également à l’information et l’éducation de la population en matière de périnatalité, enfance et famille.

La population est invitée à participer aux Trésors de Taquine en tant que :

VENDEUR : en passant à nos bureaux (5750 chemin St-Roch) du lundi au jeudi entre 9h et 12h et de 13h à 16h à partir du 29 juillet au coût de 10$/125 étiquettes ou 5$/50 étiquettes (20% de vos ventes iront à l’organisme).

BÉNÉVOLE : vous pouvez joindre notre belle équipe de bénévoles et ainsi avoir le privilège de commencer votre magasinage jusqu’à 2 heures et demie avant l’ouverture des portes à 9h. Les inscriptions pour être bénévole se prendront à partir du 22 juillet par courriel au : [email protected]

ACHETEUR : vous y trouverez des vêtements automne-hiver pour enfants 0-16 ans, vêtements de maternité, jouets, meubles pour enfants, en bon état et à prix abordable, le 31 août de 9h à 13h au Curling Aurèle-Racine.

Pour informations, veuillez contacter Martin Faucher, agent à l’accueil et aux communications, en composant le 450 743- 0359, poste 21.