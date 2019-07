4 métiers pour gagner sa vie en écrivant

Vous aimez écrire ? Tout le monde vous dit que vous avez une belle plume ? Une imagination débordante ? Une réelle capacité à transmettre des messages par vos écrits ? Mettez donc votre talent à profit ! Il existe de nombreux métiers pour gagner sa vie en écrivant. En voici quelques-uns :

1.Journaliste

Si vous aimez l’actualité et êtes particulièrement curieux, le journalisme est une piste à envisager. Que vous soyez embauché par un journal ou travailliez comme pigiste indépendant, vous serez payé pour rédiger des articles. Vous devrez faire de nombreuses recherches, parfois interroger des gens et surtout être très disponible. L’actualité n’attend pas !

Par ailleurs, vous avez le choix entre la presse papier ou la presse digitale, la seconde étant plus vaste et sûrement plus pérenne.

2.Blogueur

Ensuite, vous avez aussi l’option de l’indépendance totale, en devant blogueur. Cette voie est d’autant plus intéressante si vous avez une forte affinité avec un domaine précis. Par exemple, vous pouvez animer votre propre blogue sur le sport, la finance, l’éducation, la beauté, la cuisine, la santé ou encore le bricolage.

Vous pourrez notamment gagner de l’argent en publiant des articles sponsorisés et en diffusant des publicités sur votre site.

3.Scénariste / dialoguiste

Vous débordez d’imagination ? Vous adorez inventer des histoires et les mettre noir sur blanc ? Devenez scénariste ou dialoguiste ! Pour créer des films ou des séries, ces professionnels sont toujours très recherchés.

Avant de commencer, le mieux est de s'inscrire dans une formation cinéma. En effet, il est important d’avoir une connaissance suffisante de tout cet univers, pour être capable de rédiger des scénarios et des dialogues qui plairont.

4.Écrivain

Enfin, si vous préférez que vos textes restent en version écrite, vous pouvez aussi devenir écrivain. Dans ce domaine, de nombreuses possibilités s’offrent à vous. Selon vos préférences, publiez des essais, des romans fictifs ou non fictifs, des biographies, etc.

De plus, à l’heure actuelle, être écrivain et publier son propre livre est bien plus facile qu’avant. Des plateformes d’autoédition vous permettent de commercialiser votre ouvrage vous-même, en version papier ou électronique. Et puisqu’aucun éditeur ne joue le rôle d’intermédiaire, vos gains par vente sont plus élevés.

Conclusion

Si vous aimez écrire et voulez en faire votre métier, vous avez donc l’embarras du choix. À vous de choisir ce qui vous attire le plus !