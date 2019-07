Petite rénovation : quels matériaux choisir ?

L’été est un excellent moment pour entreprendre des rénovations chez vous. Vous avez certainement pris quelques jours de congé et le temps est plus propice aux travaux qu’en hiver. De plus, la bonne nouvelle est que vous n’avez pas forcément besoin d’entreprendre de gros travaux. Si votre logement est en bon état, vous pourrez vous contenter de quelques petites rénovations ciblées. Dans ce cadre, quels matériaux choisir ?

Pour les murs

Commençons par les murs. Pour rénover vos murs, il faut d’abord éliminer tous les anciens revêtements et résidus, puis reboucher les trous avec de l’enduit prêt à l’emploi (ou de l’enduit en poudre si le trou est assez gros).

Vous pouvez alors appliquer le revêtement mural de votre choix, en préférant les matériaux lisses et lavables. Cela vous permettra de les entretenir plus facilement. Préférez le papier peint laminé ou la peinture (fini velouté, mat, semi-lustré, satiné, chiné, etc.). Et dans une pièce humide comme la salle de bain, le carrelage est tout indiqué.

Les planchers

Passons maintenant aux sols. Ici encore, vous devrez vous débarrasser de vos anciens revêtements avant d’installer les nouveaux. Pour une bonne isolation thermique, appliquez d’abord un matériau isolant : panneaux en polystyrène expansé (PSE), mousse de polyuréthane (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR).

Ensuite, choisissez un revêtement adapté à la pièce et à vos goûts. Dans la plupart des pièces, vous pouvez choisir l'installation d'un plancher de bois franc. Le carrelage reste idéal dans la cuisine et la salle de bain, en raison de l’humidité plus importante. Dans les chambres, le linoléum peut aussi être intéressant, surtout si votre enfant joue par terre. En revanche, évitez la moquette, qui est particulièrement allergisante. Et dehors, les pierres ou le bois (attention, choisissez une variété résistant à l’humidité et au soleil) sont très appréciés.

Au plafond

Pour finir, n’oublions pas le plafond. Comme sur les murs, il est important de reboucher les éventuels trous et de lisser les imperfections avec un enduit adapté.

Au niveau du revêtement, on peut opter pour une toile tendue, qui va mieux absorber les sons. L’option la plus classique reste de peindre le plafond avec une couleur très claire (blanc ou écru), au fini velouté ou satiné. L’idée est que le revêtement reflète bien la lumière pour apporter une belle luminosité dans la pièce.

Conclusion

Choisir les bons matériaux vous offrira un meilleur rendu, plus durable.