Un nouveau site Internet pour la Société historique Pierre-de-Saurel

La Société historique Pierre-de-Saurel (SHPS) fêtera ses 50 ans en 2020. Elle est heureuse d’annoncer aux citoyens et aux citoyennes des MRC Pierre-De Saurel ainsi que Marguerite-D’Youville et à toute la population, la mise en ligne de son tout nouveau site Internet à l'adresse www.shps.qc.ca.



L’essentiel du précédent site Internet ayant été maintenu, les internautes seront à même de constater la diffusion de nouvelles sections, telle qu’un blogue sur l’histoire. Cet ajout permet dorénavant de consulter une partie des archives de la Société constituée entre autres de photographies, documents textuels ou cartes provenant de citoyens et citoyennes de la région. Les internautes pourront y retrouver une foire aux questions ainsi que des précisions sur nos différents services (tarifs, activités, etc.).

Cette version améliorée du site Internet permet également de mettre de l’avant les fonds d’archives que contient la SHPS par l’entremise de divers articles nommés les Instantanées, qui feront la lumière sur quelques pièces de la collection.

Ce projet a été réalisé avec la précieuse collaboration de l’équipe de Kérozen médias intéractifs, une entreprise spécialisée dans l’élaboration et la conception de solutions interactives depuis 2009 à Sorel-Tracy.

Rappelons que les citoyens et citoyennes peuvent, en tout temps, déposer sans frais leurs archives personnelles et professionnelles auprès de la SHPS. Ces dons permettront de conserver ces archives pour les générations futures.

En 2019, la SHPS par son expertise, est le lieu par excellence pour maintenir et faire vivre la mémoire collective. Elle assure la pérennité de plus de 1,3 km linéaire d’archives avec une voûte à température contrôlée. En ce sens, la SHPS est une société d’histoire et un centre d’archives privées qui se classe parmi les plus grands au Québec, agréés par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

La Société historique Pierre-de-Saurel est située dans l'environnement magnifique du parc Regard-sur-le-Fleuve à Sorel-Tracy, à quelques minutes du centre-ville. Elle est intégrée dans les locaux du Biophare depuis plus de vingt ans, à proximité de l'expérience Statera.