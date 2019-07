Invitation à la conférence : « Des oisillons en ville »

Le comité ZIP du lac Saint-Pierre convie la population à la conférence « Des oisillons en ville » qui aura lieu le 28 août à 19 :00 à la Mairie de Ste-Anne-de-Sorel, au 1685, Ch. du Chenal-du-Moine. Lors de cette conférence informative sur les oiseaux habitant le lac Saint-Pierre, un tirage sera effectué et certains participants partiront avec un nichoir offert par le comité. L’inscription est gratuite et se fait par téléphone au 819-228-1384.

Des nichoirs artificiels nécessaires

Cette conférence s’adresse à tous les citoyens intéressés à installer un nichoir dans leur cour et en faire le suivi dans la prochaine année. Cette participation aidera grandement le comité à poursuivre ses travaux de préservation de la faune. Celle-ci en bénéficiera en lui fournissant un habitat à l’abri des prédateurs. C’est aussi une expérience familiale hors du commun, car l’observation d’oiseaux a des vertus éducatives pour les gens de tous âges.

Des populations en déclin

Depuis les dernières décennies, de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs sont en déclin au Canada. La pression causée par les activités humaines qui perturbe leur milieu (perte d’habitats, contaminants dans l’environnement, changements climatiques) serait une des causes de ce déclin.

Le Québec compte près de 400 espèces d’oiseaux, dont 288 sont présentes au lac Saint-Pierre. Parmi celles-ci, on en compte au moins 131 qui utilisent le secteur du lac Saint-Pierre comme site de nidification alors que 41 autres l’utiliseraient possiblement, sans toutefois que cela ne soit confirmé.

À propos du Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Le Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre a pour mission de réhabiliter, protéger et mettre en valeur le lac Saint-Pierre et ses habitats riverains. Dans une perspective de développement durable, l’organisme à but non lucratif travaille de concert avec les acteurs locaux, régionaux et provinciaux de même qu’avec les collectivités riveraines pour cibler les problématiques et poser des actions. Ainsi, depuis sa création en 1996, le comité a planifié et mis en œuvre près de 200 projets qui ont permis d’améliorer la qualité de l’eau, des habitats fauniques et des accès à ce joyau du Québec.