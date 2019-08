Des étoiles plein les yeux à Chouette à voir!

Venez admirer les Perséides sur le site enchanteur de Chouette à voir! le samedi 10 août, entre 19h30 et 23h (remis le 11 août en cas de pluie) en pleine nature en compagnie de nos oiseaux de proie! Cette remarquable pluie d’étoiles filantes a lieu en juillet-août et nous offrira un spectacle de haute voltige céleste.

Notre site à Saint-Jude étant loin de la pollution lumineuse, il vous permet d’admirer un maximum d’étoiles. Les personnes intéressées à vivre une soirée mémorable seront attendues à partir de 19 h 30. Au programme : visite guidée du sentier des chouettes, animation thématique et séance libre d'observation des étoiles. Cette année, en collaboration avec le groupe d’astronomie Le ciel des 4 vents, nous aurons la chance d’avoir de vrais télescopes d'astronomie. Il y aura un départ guidé vers le sentier des chouettes toutes les heures jusqu’à 23 h. Et qui sait, nous aurons peut-être le hululement des chouettes rayées en trame sonore! Le coût d’entrée est de 10 $ par adulte et 5 $ pour les enfants de 5 à 12 ans.

Afin d’être confortable lors de votre visite, il est conseillé de vous armer d’une lampe de poche, de vêtements chauds, de jumelles, de couvertures, de chaises pliantes et de votre bonne humeur! Gardez l’œil bien ouvert, car les météorites défilent aux alentours de 60 km par seconde.

Chouette à voir! est situé au 875 rang Salvail Sud à Saint-Jude. Des tables à pique-nique sont à votre disposition pour passer une chouette soirée. Chouette à voir! est ouvert tous les jours, de 10 h à 16 h 30 jusqu’au 2 septembre 2019, puis toutes les fins de semaine de l’automne jusqu’à l’Action de grâce.