Carrefour naissance-famille lance sa programmation d'automne 2019

Carrefour naissance-famille a dévoilé cette semaine au grand public sa programmation d’automne. Les populaires ateliers de développement sont de retour. On y retrouve aussi des nouveautés, dont les ateliers « Mère à boute! » qui consistent à des rencontres entre les mamans et les intervenantes. Moment propice pour discuter, évacuer et s’outiller!

Les ateliers de stimulation 0-6 mois, 6-12 mois, 12-24 mois (COMPLET), 2 ans et 3 ans sont toujours très populaires au Carrefour naissance-famille. « Les premiers mois du bébé est une période cruciale pour son développement moteur, social, cognitif mais aussi affectif. Ces ateliers permettent non seulement une pause détente pour lui et son parent, mais aussi de le stimuler afin de développer son plein potentiel. C’est un moment très privilégié! » explique Martin Faucher, agent aux communications pour l’organisme famille de la MRC Pierre-De Saurel. Sachez qu’un parent ou un proche significatif peut accompagner l’enfant.

La halte-garderie communautaire est également disponible pour les parents qui ont d’autres enfants et qui souhaitent participer aux ateliers de développement. Pendant que parent et bébé participent aux rencontres, le frère ou la sœur du bambin pourra jouer et s’amuser en toute sécurité à la halte-garderie. Il suffit de réserver sa place en communiquant directement au Carrefour naissance-famille.

Mère « à boute! » : des rencontres entre les mamans et les intervenantes sur la réalité d’être parent!

Vous vous sentez essoufflée? Vous avez l’impression d’être dans un tourbillon sans fin? Vous pensez à tous les membres de votre famille sauf vous? Telle est la principale mission des ateliers Mère « à boute! ». Prenez une pause de la vie de famille et venez échanger avec des mères qui ont tous un point en commun : celui d’avoir déjà vécu la culpabilité et le doute!

Plusieurs thèmes seront abordés : le corps, la sexualité, le manque de temps, le retour au travail, se retrouver comme femme, le conjoint ou la conjointe et l’éducation!

Également dans la nouvelle programmation : Cours prénataux, clinique d’allaitement, halte-allaitement, Urgence bébé, Massage bébé et bien plus! Voyez la programmation complète via leur page Facebook ou sur leur site Internet au carrefournaissancefamille.com. Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers et/ou à la halte-garderie en téléphonant au Carrefour naissance-famille au 450 743-0359 poste 21. Places limitées.