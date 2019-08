La FFMSQ accord un soutien financier de 42 804 $ à Halte Soleil

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a annoncé l’octroi d’un soutien financier de 42 804 $ à Halte Soleil, situé à Saint-Joseph-de-Sorel en Montérégie. Ce montant servira à la réalisation de deux projets permettant d’offrir du répit à des proches aidants de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un handicap physique.

Plus précisément, grâce à l’appui financier de la FFMSQ, Halte Soleil pourra tenir, sur une période de six semaines, un camp de répit accueillant des enfants et adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme avec ou sans handicap physique. L’organisme pourra également offrir douze fins de semaine de répit d’urgence à ses usagers.

« On oublie trop souvent que les proches aidants assument un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie, et se donnent sans compter ni rien attendre en retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, les deux projets de Halte Soleil atteignent parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à leur réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

Fondé en 1985, Halte Soleil a pour mission de favoriser le maintien dans la communauté des personnes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans handicap physique.