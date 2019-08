855 000$ en bourses disponibles pour de futurs préposés aux bénéficiaires en Montérégie-Est

Au lendemain de l’annonce du ministère de la Santé et des Services sociaux d’un investissement de 15 millions $ en bourses pour accroître le nombre de personnes formées comme préposé aux bénéficiaires, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce qu’il parrainera jusqu’à 114 étudiants qui recevront chacun la somme de 7500$ en plus d’obtenir une confirmation d’embauche dans une installation de son territoire couvrant les secteurs de Longueuil, de Sorel-Tracy et de Saint-Hyacinthe.

Comme annoncé, les étudiants qui bénéficieront du programme pourront travailler pendant leur formation, et ce, dans un titre d’emploi qui évoluera au fil de l’acquisition des compétences. Ces étudiants auront donc une bourse, un emploi, un mentor et une équipe de travail pour les soutenir dans ce nouveau projet stimulant.

«Nous sommes sûrs que ce programme incitera de plus en plus de gens à faire de préposé aux bénéficiaires leur choix de carrière, mais aussi que certaines autres personnes en profiteront pour retourner aux études et ainsi donner un second souffle à leur vie professionnelle.» - Vicky Lavoie, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, CISSS de la Montérégie-Est

Les personnes intéressées par le programme de bourse doivent se rendre rapidement sur le site recrutementcisssme.com pour connaître tous les détails.

«Il s’agit d’un programme très avantageux menant à un emploi stimulant où le travail d’équipe, le sens de l’organisation et la relation d’aide sont au cœur du quotidien. Les préposés aux bénéficiaires sont importants dans notre organisation puisqu’ils sont auprès de notre clientèle, contribuent à son bien-être et font la différence chaque jour.» - Vicky Lavoie, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, CISSS de la Montérégie-Est

Le CISSS de la Montérégie-Est continue de se démarquer comme employeur de choix et ne cesse d’innover dans ses méthodes de recrutement pour pourvoir des postes dans une grande variété de titres d’emploi. Fort d’une croissance de 9,4% de ses effectifs au cours des quatre dernières années et comptant aujourd’hui près de 13 000 employés, l’établissement continue d’augmenter son offre de soins et de services à sa clientèle.